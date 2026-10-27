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"Есть предварительная договоренность": Лубинец заявил, что гуманитарная миссия в Олешках может распространиться на другие населенные пункты

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
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"Есть предварительная договоренность": Лубинец заявил, что гуманитарная миссия в Олешках может распространиться на другие населенные пункты
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Источник: Facebook Дмитрий Лубинец

Гуманитарная миссия, начатая в оккупированных Олешках Херсонской области, может охватить и другие населенные пункты. Уже есть предварительная договоренность о распространении миссии на другие территории, поскольку гуманитарная катастрофа затронула не только Олешки. 

О такой возможности 27 октября заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, в эфире телевидения, сообщает Укринформ. По словам омбудсмена, 

''Есть предварительная договоренность'': Лубинец заявил, что гуманитарная миссия в Олешках может распространиться на другие населенные пункты

Олешки на карте. Источник: deepstatemap.live

"Есть предварительная договоренность, что гуманитарная миссия в Олешках автоматически может быть распространена на территорию других населенных пунктов, поскольку сейчас гуманитарная катастрофа не только в Олешках", – сказал Лубинец.

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Он уточнил, что Олешковская территориальная община охватывает несколько населенных пунктов, где находятся тысячи гражданских лиц. Сначала помощь могут распространить на другие населенные пункты Херсонской области.

"А дальше мы готовы двигаться вперед", – добавил омбудсмен.

Режим тишины

Как сообщалось, первая леди США Мелания Трамп заявила, что добилась заключения локального перемирия между Украиной и Россией. Оно касается оккупированных Олешек и должно обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку эвакуации гражданских лиц.

По информации пресс-службы Белого дома, стороны договорились временно прекратить все военные действия в районе города, чтобы организовать помощь населению и подготовить безопасный коридор для эвакуации.

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о начале гуманитарной миссии в Олешках. В районе ее проведения объявили двустороннее прекращение огня.

По информации главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, режим тишины начался в 3:00 по киевскому времени 27 октября и должен продлиться до 22:59 1 ноября. Соглашение предусматривает возможность доставить гуманитарную помощь и подготовить эвакуацию гражданских.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина и Россия договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках.

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