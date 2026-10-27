''Есть предварительная договоренность'': Лубинец заявил, что гуманитарная миссия в Олешках может распространиться на другие населенные пункты

Гуманитарная миссия, начатая в оккупированных Олешках Херсонской области, может охватить и другие населенные пункты. Уже есть предварительная договоренность о распространении миссии на другие территории, поскольку гуманитарная катастрофа затронула не только Олешки.

Видео дня

О такой возможности 27 октября заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, в эфире телевидения, сообщает Укринформ. По словам омбудсмена,

"Есть предварительная договоренность, что гуманитарная миссия в Олешках автоматически может быть распространена на территорию других населенных пунктов, поскольку сейчас гуманитарная катастрофа не только в Олешках", – сказал Лубинец.

Он уточнил, что Олешковская территориальная община охватывает несколько населенных пунктов, где находятся тысячи гражданских лиц. Сначала помощь могут распространить на другие населенные пункты Херсонской области.

"А дальше мы готовы двигаться вперед", – добавил омбудсмен.

Режим тишины

Как сообщалось, первая леди США Мелания Трамп заявила, что добилась заключения локального перемирия между Украиной и Россией. Оно касается оккупированных Олешек и должно обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку эвакуации гражданских лиц.

РЕКЛАМА

По информации пресс-службы Белого дома, стороны договорились временно прекратить все военные действия в районе города, чтобы организовать помощь населению и подготовить безопасный коридор для эвакуации.

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о начале гуманитарной миссии в Олешках. В районе ее проведения объявили двустороннее прекращение огня.

По информации главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, режим тишины начался в 3:00 по киевскому времени 27 октября и должен продлиться до 22:59 1 ноября. Соглашение предусматривает возможность доставить гуманитарную помощь и подготовить эвакуацию гражданских.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина и Россия договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках.