Будущие гарантии безопасности для Украины еще прорабатываются, но в США утверждают, что в их основе может лежать принцип статьи 5 Североатлантического договора. Возможно, в Вашингтоне и Киеве по-разному понимают эти обязательства.

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Этого не исключил президент Владимир Зеленский, который 19 ноября разговаривал со спецпредставителями Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине (Германия) во время саммита Коалиции желающих. Общаясь с журналистами, глава государства прокомментировал потенциальные договоренности, передает "Укринформ".

"Я благодарен Джареду и Стиву. Они пытались четко объяснить нам свою позицию. Но я не уверен, что у нас есть общее понимание статьи 5 – такое, каким мы ее понимаем", – отметил президент.

На данный момент у Киева нет четкого ответа относительно возможного размещения американских военных баз на территории нашей страны в рамках гарантий по образцу статьи 5 НАТО.

"Разумеется, мы были бы рады, если бы наши американские партнеры, которым мы доверяем, разместили свои базы в Украине, как на Ближнем Востоке. Кстати, эти страны не являются членами НАТО, но там есть базы", – напомнил Зеленский.

Соединенные Штаты пока не объяснили свою позицию. "Есть ли у нас ответ на этот вопрос? У меня – нет. На сегодняшний день (19 ноября. – Ред.) я не знаю ответа", – сказал глава государства.

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Принципиально важным будет не только присутствие войск союзников, но и то, какой будет их реакция в случае нового российского нападения.

"Что будут делать партнеры? Что они будут делать, если – прошу прощения, не если, а когда – они (россияне. – Ред.) попытаются сделать это снова?" – спросил Зеленский.

Механизм, который будет действовать в рамках гарантий безопасности, должен быть понятен не только правительствам государств-партнеров, но и украинскому обществу, гражданам, которые планируют вернуться домой, потенциальным инвесторам и так далее.

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"Хорошо, отлично. Статья 5, но без НАТО. Хорошо, объясните нам, что это означает. Для меня важнее всего – как страны отреагируют на агрессию", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

Добавим, что в своем Telegram-канале после встречи с Виткоффом, Кушнером и европейскими советниками по вопросам национальной безопасности Зеленский заявил, что стороны "уделили внимание гарантиям безопасности, которые станут реальным сдерживающим фактором для России". Подробностями он не поделился.

Заседание Коалиции желающих состоялось в немецкой столице 19 ноября. Специальный посланник США Джаред Кушнер утверждает, что Российская Федерация якобы не против предоставления Украине гарантий безопасности, подобных статье 5 Североатлантического договора. В то же время он признал, что у россиян "много скепсиса и недоверия к этой концепции".

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Как писал OBOZ.UA, лидеры Украины, Германии, Франции и Великобритании по итогам заседания Коалиции желающих согласовали общие позиции по дальнейшей поддержке Киева, давлению на Москву и условиям завершения войны. Во встрече также приняли участие представители других стран коалиции и Соединенных Штатов Америки.