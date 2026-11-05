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"Есть определенные технические нюансы": Бернем сказал, пригласят ли Путина на саммит G20 в Британии

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
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Энди Бернем
В то же время Бернем обратил внимание на некоторые технические нюансы

Кремлевского диктатора Владимира Путина не пригласят на саммит лидеров G20, который в следующем году пройдет в Великобритании. В то же время премьер-министр страны Энди Бернем уточнил, что окончательное решение о приглашениях принимает не британское правительство, а сама "Группа двадцати".

Он также объяснил, что технически участие российского диктатора возможно, однако действующие санкции не позволят ему приехать. Об этом Бернем заявил в комментарии изданию The Economist.

Почему Путина не пригласят на саммит G20

На вопрос, получит ли Владимир Путин приглашение на саммит лидеров G20 в ноябре следующего года, Энди Бернем ответил отрицательно.

"Нет. Против ведущих деятелей администрации введены санкции", – сказал британский премьер-министр.

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При этом Бернем обратил внимание на некоторые технические нюансы. По его словам, решение о приглашениях принимает не Великобритания, которая будет принимать саммит, а непосредственно "Группа двадцати".

"Что касается приглашений, здесь есть некоторые технические нюансы, поскольку, насколько я понимаю, этим занимается именно "Группа двадцати", а не Великобритания. Так что, если перефразировать, технически это возможно, но он не приедет из-за действующих санкций", – пояснил Бернем.

Как сообщал , Соединенные Штаты пригласили российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре. Там считают, что присутствие главы Кремля может стать возможностью для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

В Кремле отреагировали на заявление США о приглашении Путина на саммит G20. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, "Россия благодарна за приглашение Путина на саммит G20 – далее это проработают по дипломатическим каналам".

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