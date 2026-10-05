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"Есть наработки": Зеленский рассказал о разработке спутниковой системы, похожей на Starlink

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read1 мин
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"Есть наработки": Зеленский рассказал о разработке спутниковой системы, похожей на Starlink
Украина хочет создать аналог Starlink. Фото иллюстративное. Источник: Defence Express

В Украине разрабатывается система спутниковой связи, похожая на американский Starlink (проект, созданный компанией SpaceX Илона Маска). Неизвестно, на каком этапе находятся работы.

О том, что украинский аналог Starlink уже находится в разработке, сообщил президент Владимир Зеленский в воскресенье, 4 октября, общаясь с журналистами. Подробностей он не раскрыл.

"Есть наработки. Мы работаем над аналогом Starlink", – заявил глава государства.

В настоящее время SpaceX запрещает украинским военнослужащим пользоваться возможностями спутникового интернета Starlink во время ударов вглубь России. Зеленский отметил, что было бы справедливо предоставить Украине такой доступ.

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"Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", – пояснил он.

В то же время президент поблагодарил за имеющиеся технологии. "Мы давали соответствующие сигналы о том, зачем нам продление этой программы, ведь китайцы поделятся с Россией", – добавил Зеленский.

Что предшествовало

3 октября в интервью Financial Times Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация ускорила работу над собственной спутниковой сетью "Рассвет" при поддержке КНР.

Он также сообщил, что несколько раз поднимал вопрос о введении американских санкций против организаций, участвующих в создании "Рассвета".

Как писал OBOZ.UA, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил США "полноценной космической войной" из-за этой просьбы президента Украины. Мол, в случае блокировки российской спутниковой системы американские спутники Starlink станут "ответными целями".

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