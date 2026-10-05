"Есть наработки": Зеленский рассказал о разработке спутниковой системы, похожей на Starlink

В Украине разрабатывается система спутниковой связи, похожая на американский Starlink (проект, созданный компанией SpaceX Илона Маска). Неизвестно, на каком этапе находятся работы.

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О том, что украинский аналог Starlink уже находится в разработке, сообщил президент Владимир Зеленский в воскресенье, 4 октября, общаясь с журналистами. Подробностей он не раскрыл.

"Есть наработки. Мы работаем над аналогом Starlink", – заявил глава государства.

В настоящее время SpaceX запрещает украинским военнослужащим пользоваться возможностями спутникового интернета Starlink во время ударов вглубь России. Зеленский отметил, что было бы справедливо предоставить Украине такой доступ.

"Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", – пояснил он.

В то же время президент поблагодарил за имеющиеся технологии. "Мы давали соответствующие сигналы о том, зачем нам продление этой программы, ведь китайцы поделятся с Россией", – добавил Зеленский.

Что предшествовало

3 октября в интервью Financial Times Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация ускорила работу над собственной спутниковой сетью "Рассвет" при поддержке КНР.

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Он также сообщил, что несколько раз поднимал вопрос о введении американских санкций против организаций, участвующих в создании "Рассвета".

Как писал OBOZ.UA, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил США "полноценной космической войной" из-за этой просьбы президента Украины. Мол, в случае блокировки российской спутниковой системы американские спутники Starlink станут "ответными целями".