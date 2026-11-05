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"Есть надежда": Зеленский заявил, что надеется на возобновление помощи Украине после победы демократов на выборах в США

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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"Есть надежда": Зеленский заявил, что надеется на возобновление помощи Украине после победы демократов на выборах в США
Владимир Зеленский. Источник: Пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский сказал, что означает для Украины победа демократов на промежуточных выборах в США. Глава государства выразил надежду, что они увеличат поддержку нашей страны.

Он упомянул о мощной финансовой помощи или поддержке в виде оружия. Об этом Зеленский сказал в интервью Яну Бемерманну для программы ZDF Magazin Royale.

"Я благодарен и республиканцам, но демократы очень четко говорят о поддержке Украины, о помощи Украине. Они говорят о восстановлении связей между США и Европой... Поэтому есть надежда, что будет установлен баланс сил и что мы получим больше поддержки", – отметил он.

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По словам президента, дополнительная помощь со стороны США может повлиять на российского диктатора Владимира Путина.

"Если Конгресс сейчас будет говорить о мощной финансовой поддержке или поддержке в виде оружия, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это будет позитивным фактором, который повлияет на Путина", – пояснил Зеленский.

Он также прокомментировал ситуацию со Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

"Мы благодарны SpaceX за то, что они предоставляют нам связь. Это было очень полезно в начале войны. Но мы должны четко заявить: конечно, нам не нравится его позиция в отношении этой войны", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, победа Демократической партии на промежуточных выборах в США может существенно повлиять на отношения Вашингтона с Европой, в частности на поддержку Украины, политику в отношении России и энергетическую ситуацию. В то же время усиление позиций демократов в Конгрессе способно обострить противостояние с президентом Дональдом Трампом и еще больше усложнить трансатлантические отношения.

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