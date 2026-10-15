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"Есть только гипотезы": премьер-министр Болгарии считает, что доказательств причастности России к обстрелам торговых судов недостаточно. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
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"Есть только гипотезы": премьер-министр Болгарии считает, что доказательств причастности России к обстрелам торговых судов недостаточно. Видео
В Болгарии сделали заявление об атаке дронов на два судна. Источник: Vessel Finder

У Болгарии пока нет достаточных доказательств, чтобы окончательно подтвердить причастность России к нападениям на торговые суда у своего побережья. В то же время премьер-министр Румен Радев считаетроссийский след одним из возможных объяснений инцидентов, однако подчеркивает необходимость дополнительных доказательств.

Во время осмотра одного из поврежденных кораблей специалисты пытались найти следы беспилотников, однако эта попытка не дала результатов. Об этом Радев заявил перед началом саммита Европейского Союза.

"Это вопрос, на который у нас до сих пор нет ответа", — отметил Радев.

В сложных условиях на судно, которое имело крен и затопленное машинное отделение, спустили двух специально обученных моряков. Они должны были обнаружить возможные следы дронов, однако найти их не удалось.

Следующим этапом должно стать детальное исследование судна "Челси-3". По ожиданиям Радева, его отбуксируют в порт Бургас, где специалисты смогут более тщательно осмотреть корабль, найти возможные обломки и собрать доказательства.

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"В противном случае есть гипотезы", — подчеркнул премьер.

Радев также сообщил, что изложил российскому послу свою версию событий. Логично предположить, что атаки могут быть связаны с Россией, поскольку у Украины не было бы причин атаковать собственные суда и экипажи.

"Но окончательных доказательств нет", — подытожил он.

Болгария планирует до 30 октября присоединиться к инициативе НАТО по противодействию беспилотникам в Чёрном море. Решение было принято на фоне двух атак дронов на гражданские грузовые суда у болгарского побережья в течение одной недели, одна из которых привела к затоплению судна и исчезновению 11 членов экипажа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне страны. Одно судно получило серьезные повреждения корпуса и затонуло, а судьба его экипажа остается неизвестной.

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