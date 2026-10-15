"Есть только гипотезы": премьер-министр Болгарии считает, что доказательств причастности России к обстрелам торговых судов недостаточно. Видео

У Болгарии пока нет достаточных доказательств, чтобы окончательно подтвердить причастность России к нападениям на торговые суда у своего побережья. В то же время премьер-министр Румен Радев считаетроссийский след одним из возможных объяснений инцидентов, однако подчеркивает необходимость дополнительных доказательств.

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Во время осмотра одного из поврежденных кораблей специалисты пытались найти следы беспилотников, однако эта попытка не дала результатов. Об этом Радев заявил перед началом саммита Европейского Союза.

"Это вопрос, на который у нас до сих пор нет ответа", — отметил Радев.

В сложных условиях на судно, которое имело крен и затопленное машинное отделение, спустили двух специально обученных моряков. Они должны были обнаружить возможные следы дронов, однако найти их не удалось.

Следующим этапом должно стать детальное исследование судна "Челси-3". По ожиданиям Радева, его отбуксируют в порт Бургас, где специалисты смогут более тщательно осмотреть корабль, найти возможные обломки и собрать доказательства.

"В противном случае есть гипотезы", — подчеркнул премьер.

Радев также сообщил, что изложил российскому послу свою версию событий. Логично предположить, что атаки могут быть связаны с Россией, поскольку у Украины не было бы причин атаковать собственные суда и экипажи.

"Но окончательных доказательств нет", — подытожил он.

Болгария планирует до 30 октября присоединиться к инициативе НАТО по противодействию беспилотникам в Чёрном море. Решение было принято на фоне двух атак дронов на гражданские грузовые суда у болгарского побережья в течение одной недели, одна из которых привела к затоплению судна и исчезновению 11 членов экипажа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне страны. Одно судно получило серьезные повреждения корпуса и затонуло, а судьба его экипажа остается неизвестной.

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