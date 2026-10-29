''Есть информация от разведки'': Зеленский предупредил о подготовке Россией новых баллистических ударов

Украина готовится к новым российским баллистическим атакам и нуждается в дополнительных ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время Киев призывает партнеров усилить санкционное давление на Россию, чтобы ограничить ее возможности производить ракеты.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 29 октября. Основные тезисы выступления опубликовал Telegram-канал Офиса президента.

Зеленский призвал ускорить санкции против российской баллистики

На заседании Ставки основное внимание уделили противодействию российской баллистике. Зеленский подчеркнул, что нынешнего санкционного давления недостаточно, поэтому Украине нужны новые ограничения против России, о которых Киев договаривался с международными партнерами.

По словам президента, санкции в ключевых юрисдикциях не всегда дают результат сразу – иногда для этого нужны месяцы работы. Чем дольше откладывают введение ограничений против российской баллистической программы, тем больше времени у Москвы на использование схем поставок компонентов, необходимых для производства ракет.

В связи с этим Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины ускорить работу с партнерами над соответствующими пакетами санкций.

Еще одним важным вопросом стало усиление противовоздушной обороны Украины и поставки дополнительных ракет-перехватчиков, прежде всего для систем Patriot. Зеленский подчеркнул, что партнеры могут предоставить Украине необходимые средства для защиты от российских ракет.

"Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать все это российское зло. Мы ждем соответствующих решений", – заявил глава государства.

РЕКЛАМА

Кроме того, на Ставке определили дополнительные задачи по дальнобойным санкциям, которые, по словам Зеленского, дают результат значительно быстрее. Президент не раскрыл подробностей, но отметил, что эффективность украинских дальнобойных ударов была заметна в последние недели.

Россия атаковала Днепр, Чернигов и Кременчуг

В вечернем обращении Зеленский также рассказал о последствиях российских атак на украинские города 29 октября. В Днепре, Чернигове и Кременчуге в результате дневных ударов погибли 19 человек, еще десятки получили ранения.

Главные истории дня

В Днепре российский ударный беспилотник типа "Шахед" попал в железнодорожный вокзал, где люди ждали поезд сообщением Днепр – Запорожье. В Чернигове удар пришелся на центр города, где погибли две 15-летние девушки – Яна и Мария.

РЕКЛАМА

В Кременчуге на Полтавщине российские войска нанесли удар вблизи жилой застройки. По словам президента, в результате атаки трое человек погибли, еще 32 получили ранения, среди них – шестеро детей.

Атаки продолжались и вечером. В течение дня российские войска также обстреливали Донетчину, Харьковщину, Черниговщину и Сумщину.

Зеленский назвал такие действия проявлением жестокости и подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по Украине даже тогда, когда международное сообщество ожидает шагов к деэскалации.

РЕКЛАМА

Президент поблагодарил иностранных лидеров и представителей общественности, выразивших соболезнования украинцам. В то же время он подчеркнул, что слов поддержки недостаточно: Украине нужна конкретная помощь, а давление на Россию должно усиливаться.

Великобритания предоставит Украине дополнительные 10 млрд фунтов

Зеленский поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов финансовой поддержки. Эту договоренность он обсудил накануне с британским премьер-министром Энди Бернемом.

РЕКЛАМА

Президент отметил, что 7 млрд фунтов направят на экономическую поддержку Украины в течение следующих трех лет, а еще 3 млрд предусмотрено на поддержку британского экспорта, преимущественно для поставок необходимого вооружения.

Во время разговора стороны также обсудили введение новых санкций против России.

Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Нидерландов

Отдельно Зеленский упомянул о дальнейшем сотрудничестве с Нидерландами. После встречи с премьер-министром Робом Еттеном Украина рассчитывает на новые шаги поддержки, в частности для усиления противовоздушной обороны.

РЕКЛАМА

Президент отметил, что в ближайшие дни Киев продолжит работу с партнерами над укреплением обороноспособности страны. Он поблагодарил союзников, которые оперативно реагируют на потребности Украины, и подчеркнул, что США должны четко реагировать на убийства украинцев в результате российских атак.

Украина готовит гуманитарную операцию в Олешках

В вечернем обращении Зеленский также упомянул о гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области. По его словам, украинские силы соблюдают режим тишины, необходимый для ее проведения.

РЕКЛАМА

Президент подчеркнул, что гуманитарные меры не должны ограничиваться отдельным участком фронта. Украина стремится к деэскалации по всей стране, а не только в районе Олешек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина испытывает дефицит ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. По словам Зеленского, в 2026 году страна получает в среднем лишь 12 таких ракет в месяц, поэтому вынуждена искать дополнительные боеприпасы в других государствах. Президент также обращался к главе США Дональду Трампу с просьбой одобрить дополнительные поставки ракет накануне зимы.

РЕКЛАМА

Кроме того, Зеленский призвал не задерживать поставки американского вооружения по программе PURL, в рамках которой партнеры финансируют закупку оружия для Украины. Во время пресс-конференции в Гааге с премьер-министром Нидерландов Робом Еттеном он подчеркнул, что Россия ежедневно атакует украинские города баллистическими ракетами, а задержки с поставками средств ПВО приводят к новым потерям и разрушениям. По словам президента, необходимые ресурсы есть и у европейских партнеров, и у США.