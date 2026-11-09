"Речь идет о будущем Украины в Европе": Вадефуль указал на важный аспект мирных переговоров в Абу-Даби

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен важный сбор на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простуды"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизацииАнонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравой"Даркнет" в Instagram и Telegram: как анонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравойИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУ фигурантов коррупционной схемы на 1,89 млрд грн прошли обыскиВместо защиты энергетики – "царский" пентхаус с живым крокодилом: в Киевской области раскрыли схему хищения 1,89 млрд грнЕвропа спрашивает: что такое "Карфаген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчетаЕвропа спрашивает: что такое "Карфаген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчетаИллюстрация – отключение света в УкраинеАварийные отключения и жесткие графики: где в Украине самая сложная ситуация со светом 9 ноябряВ Кремле отреагировали на слова Трампа о "новых очертаниях" УкраиныВ Кремле отреагировали на слова Трампа о "новых очертаниях" Украины10 цифровых ловушек из повседневной жизни. Проверь свои решения и узнай, как защитить себя от мошенниковТы готов к кибератаке?
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Речь идет о будущем Украины в Европе": Вадефуль указал на важный аспект мирных переговоров в Абу-Даби

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
324
"Речь идет о будущем Украины в Европе": Вадефуль указал на важный аспект мирных переговоров в Абу-Даби
Йоханн Вадефуль. Источник: Deutschlandfunk

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна быть полноправным участником переговорного процесса по завершению российско-украинской войны. Будущее Украины в Европе и безопасность европейских государств должны учитываться при принятии любых договоренностей.

Об этом немецкий дипломат заявил, комментируя мирные переговоры в Абу-Даби. Соответствующее заявление опубликовало медиа DRM News.

Сейчас Украина готова к переговорам, если другая сторона также проявит такую готовность. В то же время он выразил благодарность Соединенным Штатам за усилия, направленные на то, чтобы усадить стороны конфликта за стол переговоров.

"Я также еще раз четко отметил, что Европа должна быть за этим столом переговоров. Без Европы решения быть не может – только вместе с ней", – подчеркнул глава МИД Германии.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
38,4 т.
Трамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к России
38,4 т.
Трамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к России
Александр КиршАлександр Кирш
33,0 т.
Кто врет, или Возможный преступник от Украины на переговорах с РФ и США
33,0 т.
Кто врет, или Возможный преступник от Украины на переговорах с РФ и США
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
26,5 т.
"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео
26,5 т.
"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео

Вопрос участия европейских государств в переговорах не является формальностью. Он напрямую связан с интересами безопасности Европы и будущим местом Украины в европейском политическом пространстве.

"Речь идет об интересах европейской безопасности. Речь идет о будущем Украины в Европе", – подытожил Вадефуль.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что определен состав украинской делегации на ближайших переговорах с Российской Федерацией в Абу-Даби. Ее возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Встреча состоится уже на следующей неделе

Похожие темы
Переговоры России и УкраиныПереговоры США и РоссииПереговоры Украины и СШАВойна в УкраинеВступление Украины в ЕСАбу-ДабиГерманияИоганн ВадефульИоганн Вадефуль
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!