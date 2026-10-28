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"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с Украиной

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
4,9 т.
"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с Украиной
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хюн

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что страна может разорвать дипломатические отношения с Украиной. Причиной стал спор вокруг публичного возвращения северокорейских военнопленных.

Министр допустил, что такой шаг возможен, если разногласия между странами будут и дальше обостряться. Об этом сообщает Newsis.

Позиция Сеула

Заявление Чо Хена о дальнейших отношениях с Украиной прозвучало во время его выступления в национальном парламенте.

"Я считаю, что это возможно, если ситуация будет продолжать обостряться", – подчеркнул министр, отвечая на вопрос о том, не свидетельствует ли нынешний дипломатический конфликт фактически о разрыве отношений между странами.

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Накануне Сеул отозвал из Украины восьмерых дипломатов на фоне спора после обнародования Киевом информации о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР. По словам Чо Хюна, это решение было неизбежным.

В то же время глава МИД Южной Кореи подчеркнул, что продолжает переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой, чтобы найти способ урегулировать конфликт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Украину в нарушении договоренностей о неразглашении информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. В Сеуле объяснили, что огласка могла создать угрозы для самих военнослужащих и их родственников, а также иметь дипломатические последствия и последствия для безопасности.

Украинская сторона отрицала существование договоренности о конфиденциальности и подчеркивала, что сообщила лишь о факте передачи пленных, не раскрывая деталей операции.

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