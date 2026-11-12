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"Если россиянам не нравится – это их проблемы": кто может представлять Европу на переговорах с РФ по Украине

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read3 мин
3,0 т.
"Если россиянам не нравится – это их проблемы": кто может представлять Европу на переговорах с РФ по Украине
Европейский Союз уже определил своих представителей для переговоров с РФ. Иллюстративное фото. Источник: Getty

Эстония предлагает поручить представительство Европейского Союза на переговорах с Россией о завершении войны в Украине президенту Европейского совета Антониу Коште и главному дипломату ЕС Кае Каллас. В то же время среди европейских лидеров нет единой позиции по поводу того, кто именно должен представлять Брюссель в диалоге с Москвой.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в комментарии Politico. По его словам, Европа уже определила своих представителей, а их полномочия напрямую исходят от стран-членов Евросоюза.

Кого Эстония предлагает отправить на переговоры с Россией 

"Европа уже выбрала своих представителей: президента Европейского совета Антониу Кошту и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас. Оба непосредственно подотчетны странам Евросоюза", – отметил Михал.

По его словам, ЕС не нужно создавать отдельный механизм или договариваться о назначении специального представителя. По мнению эстонского премьера, интересы объединения должны представлять чиновники, которым доверяют европейские государства и которые подотчетны им.

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"Нет необходимости назначать кого-то нового. Если россиянам это не нравится – это их проблемы. Европу должны представлять те, кому мы доверяем и кто подотчетен ЕС, а не те, кто нравится Путину", – заявил он.

Вопрос представительства Европы планируют обсудить во время неформального саммита Европейского совета, который должен состояться в пятницу в Дублине. К этому призвала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В письме Коште она отметила, что подход Европы к переговорному процессу был недостаточно согласованным и мог способствовать затягиванию войны.

Обсуждение стало актуальным на фоне активизации усилий США по прекращению войны. На трехсторонних переговорах в Абу-Даби на этой неделе встречались представители России, Соединенных Штатов и Украины. Евросоюз участвовал в отдельной, более широкой встрече на уровне высокопоставленных чиновников.

В Европе нет единства по поводу представителя на переговорах

Позиция Эстонии не является общей для всех европейских государств. В частности, в прошлом месяце лидеры Финляндии и Норвегии провели 90-минутный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, что стало редким контактом между Европой и Кремлем.

Однако этот шаг подвергся резкой критике: премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она "скептически" относится к такой инициативе и считает, что Европе важно сохранять единство, а не действовать самостоятельно.

В свою очередь, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, участвующий в переговорах с Россией и Украиной от американской стороны, заявил, что определение единого представителя Европы стало бы значительным достижением. По его мнению, это даже важнее, чем убедить россиян допустить ЕС к переговорам.

Ожидается, что встреча в Дублине не завершится официальным назначением представителя. По словам неназванного высокопоставленного чиновника ЕС, лидеры должны согласовать общее понимание того, кто будет доносить позицию Европы до Кремля, а окончательное решение примут позже.

Согласно законодательству Евросоюза, на международной арене объединение представляет президент Европейского совета – сейчас эту должность занимает Антониу Кошта. В то же время Кая Каллас как верховный представитель ЕС по иностранным делам также обладает соответствующими полномочиями. Однако критики считают ее позицию по отношению к России слишком жесткой для переговоров с Москвой.

Не все европейские политики поддерживают ведущую роль институтов ЕС в переговорах. В частности, представитель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Фабрис Леджери заявил, что Кошта и Каллас не могут выступать от имени Франции. Он настаивает, что дипломатические полномочия должны оставаться на уровне отдельных государств.

Напомним, в Европейском Союзе ранее обсуждали необходимость определить отдельного представителя для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о мирном соглашении для Украины. Среди возможных кандидатов называли президента Финляндии Александра Стубба, Антониу Кошту и Каю Каллас.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что важнейшая задача сейчас – остановить войну, после чего нужно определить структуру договоренностей и гарантии безопасности. Он также объяснил, почему участие Европы в формировании будущей системы безопасности важно.

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