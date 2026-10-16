"Если Россия не согласится на энергетическое перемирие, предоставьте нам ракеты": Зеленский обратился к США

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой предоставить Украине ракеты, если Россия не согласится на энергетическое перемирие. По его словам, Украина предложила ввести энергетическое перемирие, а после соответствующих заявлений президента США публично поддержала эту идею.

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Однако если страна-агрессор не прекратит удары, Украине понадобятся средства защиты. С таким обращением глава государства выступил к США во время пресс-брифинга в Брюсселе.

Что известно

По словам президента, Украина предложила ввести энергетическое перемирие, а после заявлений президента США публично поддержала эту идею.

Зеленский отметил, что если Россия не согласна полностью прекратить удары по гражданской инфраструктуре, она должна хотя бы продемонстрировать готовность к деэскалации.

"Если Россия не согласна прекратить удары, необходимо хотя бы продемонстрировать готовность к деэскалации", — отметил глава государства.

Однако если российские атаки на украинскую энергетику продолжатся, Украина должна получить от США необходимые средства защиты – в частности, дальнобойные ракеты для эффективного противодействия агрессору.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Владимир Зеленский назвал сроки поставки Бельгией дополнительных F-16 для Украины. Так, Украина ожидает дополнительные истребители F-16 от Бельгии до конца 2026 года. Этот вопрос поднимался на переговорах с бельгийской стороной в кулуарах саммита Европейского Союза, который 16 октября состоялся в Брюсселе.