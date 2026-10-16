"Если Россия не согласится на энергетическое перемирие, предоставьте нам ракеты": Зеленский обратился к США

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя"Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6""Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6""Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзник"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзникБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. Фото"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМНиколай ЗлочевскийВ Госгеонедра помогают Злочевским? Как семья министра времен Януковича может получить газовое месторождение в УкраинеЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоИллюстрацияВсе пойдет, как по маслу: четыре знака зодиака наконец-то получат благосостояние и удачу после длительного застоя"Сырное королевство" закрываетсяВ Украине закрывается крупная продуктовая сеть: почему магазины останавливают работу

"Если Россия не согласится на энергетическое перемирие, предоставьте нам ракеты": Зеленский обратился к США

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
icon 270
"Если Россия не согласится на энергетическое перемирие, предоставьте нам ракеты": Зеленский обратился к США
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США. Источник: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой предоставить Украине ракеты, если Россия не согласится на энергетическое перемирие. По его словам, Украина предложила ввести энергетическое перемирие, а после соответствующих заявлений президента США публично поддержала эту идею.

Однако если страна-агрессор не прекратит удары, Украине понадобятся средства защиты. С таким обращением глава государства выступил к США во время пресс-брифинга в Брюсселе.

Что известно

По словам президента, Украина предложила ввести энергетическое перемирие, а после заявлений президента США публично поддержала эту идею.

Зеленский отметил, что если Россия не согласна полностью прекратить удары по гражданской инфраструктуре, она должна хотя бы продемонстрировать готовность к деэскалации.

Читайте также
Остап ЯрышОстап Ярыш
icon 29,8 т.
Зеленский – "не тот человек": Трамп перешел к открытому наступлению на президента и потребовал проведения выборов
icon 29,8 т.
Зеленский – "не тот человек": Трамп перешел к открытому наступлению на президента и потребовал проведения выборов
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 21,1 т.
"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы
icon 21,1 т.
"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 10,3 т.
"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters
icon 10,3 т.
"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters

"Если Россия не согласна прекратить удары, необходимо хотя бы продемонстрировать готовность к деэскалации", — отметил глава государства.

Однако если российские атаки на украинскую энергетику продолжатся, Украина должна получить от США необходимые средства защиты – в частности, дальнобойные ракеты для эффективного противодействия агрессору.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Владимир Зеленский назвал сроки поставки Бельгией дополнительных F-16 для Украины. Так, Украина ожидает дополнительные истребители F-16 от Бельгии до конца 2026 года. Этот вопрос поднимался на переговорах с бельгийской стороной в кулуарах саммита Европейского Союза, который 16 октября состоялся в Брюсселе.

Похожие темы
Военная помощь УкраинеВойна в УкраинеракетыPatriotпрезидентВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться