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"Если не нанести немного, будешь выглядеть как труп": Трамп признался, что пользуется макияжем. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
icon 459
"Если не нанести немного, будешь выглядеть как труп": Трамп признался, что пользуется макияжем. Видео
Трамп признался, что пользуется макияжем

Президент США Дональд Трамп признался, что наносит "совсем немного макияжа". По его словам, он делает это, чтобы не выглядеть "как труп".

Об этом он сказал во время своего выступления на встрече со сторонниками Республиканской партии в Джорджии в пятницу, 16 октября. При этом глава Белого дома высмеял сенатора Джона Оссоффа от Демократической партии штата Джорджия из-за его, как он утверждает, огромных расходов на макияж. Его слова приводит издание New York Post.

Что известно

По словам американского президента, он не злоупотребляет косметикой и наносит ее "совсем немного". Также он заверил, что наносит ее сам. Президент США объяснил, что использует макияж, иначе будет выглядеть плохо.

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"Я использую совсем немного макияжа и наношу его сам. Если не нанести немного, будешь выглядеть как труп. Я не хочу так выглядеть", – сказал глава Белого дома.

При этом Трамп высмеял сенатора Джона Оссоффа от Демократической партии штата Джорджия из-за его, как он утверждает, огромных расходов на макияж. В частности, Трамп заявил, что Оссофф потратил на косметику больше, чем любой другой сенатор в истории.

"Он выкладывается по полной. У него есть визажист. Они постоянно там работают. Не знаю, как ему это удается, но он тратит целое состояние", – сказал Трамп об Оссофе во время предвыборного митинга в поддержку кандидатов от Республиканской партии в рамках промежуточных выборов в городе Далтон, штат Джорджия.

"Он тратит на макияж больше, чем любой мужчина или женщина за всю историю Сената. Женщины этим недовольны", – заявил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент США Дональд Трамп, который недавно утверждал, что он "человек с высоким IQ", вновь заявил, что полуостров Крым со всех сторон омывается океаном. Он также отметил, что это "самая ценная часть Украины".

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