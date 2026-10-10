Как известно, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива из страны-агрессора РФ на мировой рынок. Речь идет не просто о временной отмене американских санкций против российских нефтепродуктов. Фактически нынешний президент "меняет всю прежнюю политику санкционного давления на Москву" – именно поэтому это решение вызвало критику со стороны американских политиков (как демократов, так и республиканцев) и экономистов, которые предупреждают, что оно поможет России финансировать войну против Украины.

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Более того: то, что сегодня Трамп выдает за собственную победу, всего год назад он сам постоянно критиковал. "Если союзники хотят выиграть, нужно перестать покупать нефть у России", – напоминает CNBC его слова в адрес политиков ЕС:

Что было год назад

Еще недавно Трамп обвинял союзников в финансировании войны. Это произошло, когда администрация нынешнего президента США ввела санкции против ряда российских нефтяных компаний. Напомним: указанные санкции США были введены Трампом, по его собственному признанию, из-за отсутствия у Москвы серьезной готовности к мирному урегулированию войны в Украине.

Критикуя союзников по НАТО за продолжение закупок российской нефти, в сентябре 2025 года он заявил, что такие закупки ослабляют переговорные позиции западных стран в отношении России.

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН американский президент высказывался еще резче.

"Они финансируют войну против самих себя. Кто вообще когда-нибудь слышал о таком? Они покупают нефть и газ у России, одновременно воюя против России", – заявлял тогда Трамп.

Причем Индии, которую Трамп также критиковал за российское топливо, тогда доставалось гораздо меньше, чем союзникам.

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Что сейчас

Украинский лидер Владимир Зеленский одним из первых раскритиковал "слабое решение" Трампа. И президент Украины был далеко не единственным, кто выступил с такой критикой. Но вместо того, чтобы прислушаться к ней, Трамп обиделся.

В частности, он заявил, что Владимир Зеленский якобы неоднократно мог положить конец войне, но не сделал этого. Американский президент также раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, связав их с проблемами для американских фермеров.

Главные истории дня

По словам Трампа, Зеленский "хочет создать проблемы для мира". Он также высказал мнение, что Украине пора получить нового президента.

Переговоры в США

Напомним: переговорная группа Украины отправилась в США, где 9–10 октября должны были состояться встречи с американской и европейской сторонами. По словам Кирилла Буданова, вошедшего в состав переговорщиков, Украина продолжает работать над усилением дипломатии для достижения устойчивого и справедливого мира.

Впоследствии стало известно, что Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

Поэтому вместо переговоров прозвучали лишь требования. В частности, американцы передали Украине требование Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом прозвучала угроза: в противном случае США прекратят обмен разведданными с Украиной.