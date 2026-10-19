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Вадим Сторожук
Вадим Сторожук

Депутат Киевского городского совета

Новости политики / Мнения
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Если судьбу Украины попытаются решить без нас – кто будет отвечать за следующую войну?

Иллюстрация. Матрошка. Российская агрессия
Иллюстрация. Матрошка на фоне разрушенных Россией домов. Источник: Укринформ

Мир не может быть капитуляцией, а прекращение огня – паузой перед следующим нападением россии.

Если судьбу Украины попытаются решить без Украины – кто будет отвечать за следующую войну?

The Wall Street Journal сообщает, что путин предложил Трампу и Си Цзиньпину провести трехстороннюю встречу по вопросу прекращения войны. Пока участие Трампа не подтверждено, а формат переговоров остается неопределенным.

Но сама идея вызывает принципиальный вопрос: почему о будущем нашего государства могут договариваться без нас?

Нельзя допустить, чтобы Украину поставили перед фактом, а затем обвинили в продолжении войны за отказ от неприемлемых условий. Агрессор не должен получить вознаграждение за агрессию, а жертва – ответственность за нежелание капитулировать.

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"Каждый надеется, что, если достаточно кормить крокодила, то крокодил съест его последним. Все они надеются, что буря пройдет, прежде чем наступит их очередь быть съеденными.Но я очень боюсь, что буря не утихнет. Она будет бушевать и греметь все громче, все шире". – Уинстон Черчилль, радиообращение от 20 января 1940 года

Опыт Афганистана показал, насколько опасной может быть зависимость от внешней поддержки. Но в Украине – другие обстоятельства: боеспособная армия, мотивированное общество, собственные военные разработки и опыт современной войны. Да, сбои в работе Starlink и риски ограничения доступа к разведывательным данным обнажают наши уязвимости. Поэтому нужно не опускать руки, а укреплять собственную технологическую независимость.

Наша стратегия должна быть простой:

Справедливый мир и прекращение огня, которые не станут подготовкой к новому российскому нападению.

Сильная технологическая армия, собственное производство вооружения, дроны, защищенная связь и независимые разведывательные возможности.

Мощная многоуровневая ПВО для защиты людей, городов и критической инфраструктуры.

Четкие гарантии безопасности с конкретными обязательствами, ресурсами и механизмами реагирования на новую агрессию.

Украина, Европейский Союз, Великобритания и США должны быть полноценными участниками формирования договоренностей. Великобритания – важный военный и стратегический партнер, а Европа не может оставаться в стороне от решений, от которых зависит ее собственная безопасность.

Надо смотреть правде в глаза: россия никуда не исчезнет, а подпись на бумаге не изменит ее имперских амбиций.

Поэтому наша задача – не просто остановить боевые действия, а сделать так, чтобы новое нападение стало для кремля непосильным риском.

Мир – это не обещание россии больше не нападать. Мир держится не только на подписях. Он держится на силе, готовности защищаться, единстве общества, реальных союзах и действенных гарантиях безопасности.

Переговоры – да. Но не за нашей спиной. Прекращение огня – да. Но не ценой будущей войны.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Вадима Сторожука
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