Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную двустороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал 17 ноября во время общения с журналистами на Филиппинах.

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Трампа спросили, планирует ли он отдельно встретиться с главой Кремля во время поездки в Китай. Американский лидер ответил, что пока не знает, будет ли такая возможность, однако хотел бы провести переговоры.

"Я не знаю, но я бы хотел. Если это возможно, я бы сделал это", – сказал он.

Трамп посетил Филиппины накануне поездки в Китай, где 19 ноября в Шэньчжэне состоится ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Там американский лидер должен принять участие в трехсторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и Путиным.

Напомним, в Китае подтвердили, что встреча лидеров трех стран состоится 19 ноября. Среди ключевых тем – возможность заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений, война в Иране и ситуация вокруг Северной Кореи.

В то же время в администрации США заявили, что Украину во время этих переговоров не планируют обсуждать. В Белом доме объяснили, что для диалога с Россией по украинскому вопросу существует отдельный дипломатический формат, к которому Китай не привлечен.