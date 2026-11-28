Поки Захід готується до можливих російських провокацій у Східній Європі, виснажений Кремль робить ставку на зовсім інший задум – ланцюгову реакцію криз в Азії та на Близькому Сході, яка зв’яже руки США і відкриє Росії шлях до реваншу в Європі та нового світового переділу. Проте самотужки ослаблена Москва втілити цей план уже не здатна: реалізувати свої претензії на світове панування Путін може лише за двох умов – узгодивши глобальний сценарій із Сі Цзіньпіном та отримавши мовчазний нейтралітет Дональда Трампа.

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І саме Україна сьогодні крок за кроком зриває цю комбінацію.

Ключовий парадокс нинішнього моменту полягає в тому, що до великої війни світ штовхає не сила Росії, а її наростаюча стратегічна слабкість. Попри роки бойових дій, Володимир Путін опинився далі від військової перемоги над Україною, ніж у лютому 2022 року – і цю реальність уже неможливо приховати ні від російських еліт, ні від суспільства.

Символічним і психологічним переломом у цій війні став удар по Кримському мосту. Для сучасної Росії ця споруда була не просто важливою військовою логістикою, а сакральним бетонним пам'ятником могутності путінської влади.

Коли українські Сили оборони завдали по ньому нищівного удару, обваливши не просто прольоти, а сам міф про непереможність правителя, російське населення пережило справжній шок. За одну мить зруйнувалася конструкція, яку Путін двадцять сім років поспіль вибудовував усією потугою державної пропаганди. Цей іміджевий крах накладається на виснажливі втрати на фронті, ціну яких дедалі гостріше відчувають депресивні російські регіони.

Більше того, війна остаточно вийшла за межі регіонального конфлікту й починає набувати зовсім іншої, глобальної якості. У той час як Сполучені Штати вже ведуть збройну боротьбу з агресором Іраном на Близькому Сході, Україна недавніми ударами по російських кораблях у Балтійському морі та біля узбережжя Лівії довела, що війна вийшла далеко за межі Східної Європи. Фактично вже починається інша війна. І якщо до цього протистояння додасться ще й пожежа у Східній Азії, глобальна – Третя світова війна – стане неминучою.

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Саме в цьому полягає головний розрахунок Кремля – і саме тут Україна зриває плани Путіна на світове панування. Щоб перекроїти карту світу на власну користь, російському правителю потрібні три речі:

-власна боєздатна армія,

-велика війна в Тихому океані та на Близькому Сході за погодженням із Пекіном,

-мовчазний нейтралітет Вашингтона у вирішальний момент.

Проте Україна вже вибила у Москви перший і головний козир. Замість швидкого просування вглиб Європи Росія роками спалює на українській землі свої основні сухопутні резерви, техніку та боєприпаси – тож у Кремля просто не залишається вільних сил для повномасштабного наступу на країни НАТО. Одночасно українські далекобійні удари по нафтопереробних заводах, військових виробництвах і складах у глибині Росії підривають економічний тил агресора, а втрата Чорноморського флоту й удари по російських кораблях на Балтиці та в Середземномор'ї зруйнували міф про "непереможну наддержаву", перетворивши Росію на залежного молодшого партнера Китаю.

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В умовах такого виснаження сподівання на швидкі домовленості виглядають небезпечною ілюзією. Вимоги Москви свідчать, що Кремль не погодиться на мир без капітуляції України та виконання всіх ультиматумів, висунутих на початку вторгнення – будь-яке заморожування війни він розглядає лише як тактичний перепочинок перед новим натиском на Європу. Проте у Вашингтоні зберігається розрахунок на швидке врегулювання до початку 2027 року – підхід, який Москва сприймає лише як слабкість опонента.

Путін опинився у глухому куті. У російській політичній традиції слабких лідерів не відправляють на пенсію – система усуває їх, щоб вижити. Щоб утримати владу, йому потрібна швидка демонстрація сили.

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Більшість військових оглядачів очікують провокацій у районі Калінінграда, Сувалкського коридору чи Нарви.

Сьогодні про можливу атаку в Балтії або сценарії довкола Калінінграда говорять усі: існують десятки прогнозів, карт і висновків експертів про те, як саме Росія може застосувати гібридні методи проти НАТО. Більше того – є всі підстави припускати, що частину цих прогнозів та тривожних вкидів навмисно підживлюють самі російські спецслужби. Для Кремля це ідеальна інформаційна завіса, щоб прикувати увагу Заходу до європейських кордонів і відволікти від справжнього напрямку удару.

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Путін чудово знає, до чого готується Захід. Усвідомлюючи, що це його останній шанс утримати владу й життя, він не піде за передбачуваним сценарієм, який уже розклали по поличках західні штаби. З відчайдушністю щура, загнаного в кут, Кремль готує не чергову гібридну провокацію на кордоні, а значно зухваліший задум – втягнути у глобальне протистояння найбільші ядерні держави світу, щоб у цьому хаосі перевернути шахівницю. Найнебезпечніше те, що трагедія світового масштабу цього разу може розпочатися не зі Східної Європи, а зі Східної Азії.

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Вирішальний ризик полягає в тому, що реалізувати цей сценарій Путін може лише у тісній координації з Пекіном.

Як я вже неодноразово публічно зазначав у різні роки від початку великої війни, саму повномасштабну агресію проти України у лютому 2022 року Путін розпочав одразу після консультацій із Сі Цзіньпіном – і цілком імовірно, що саме китайський лідер переконав його піти на цей крок.

Для Пекіну це був хитрий багатоходовий план: руками Росії втягнути Захід у виснажливу війну в Європі, спустошити американські й європейські арсенали, перетворити ослаблену Москву на залежного васала і в такий спосіб підготувати ґрунт для власного вирішального кидка в Азії. Проте стійкість України зламала цей початковий розрахунок Пекіна, затягнувши війну на роки та виснаживши саму Росію. Тепер Сі Цзіньпіну не потрібно рятувати Кремль, але він розуміє: остаточний крах путінського режиму залишить Китай сам на сам із консолідованим Заходом. Водночас китайський лідер бачить, що вікно можливостей зачиняється – США та їхні союзники нарощують оборонне виробництво, а технологічна блокада КНР посилюється. До того ж влада Сі стала фактично довічною, але попереду партійний з'їзд КПК у 2027 році, до якого йому потрібен власний історичний тріумф – такий, яким для росіян колись стало "повернення Криму в рідну гавань", ту саму гавань, яку Кремль тепер стрімко втрачає.

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Поки увага Заходу прикута до європейських кордонів, перший великий удар за узгодженим із Москвою сценарієм може завдати саме Сі Цзіньпін – розпочавши власну "спецоперацію" проти Тайваню. При цьому і в Москві, і в Пекіні роблять холодний розрахунок на мовчазний нейтралітет Дональда Трампа у вирішальну фазу кризи.

Для Путіна в цій грі важливо одне: змусити Вашингтон миттєво перекинути з Європи до Тихого океану максимальну кількість американських військ і направити в район Тайваню щонайменше два флоти. Пастка полягає в тому, що Білий дім здійснить цю масштабну передислокацію для стримування, але сам Трамп, діючи в логіці уникнення прямих воєн, може утриматися від негайного вступу у бій і передати питання на розгляд Конгресу. Поки на Капітолійському пагорбі місяць точитимуться запеклі дискусії про те, чи варто Америці вступати у велику війну за Тайвань, світ перебуватиме у стратегічному ступорі – і ніхто у Вашингтоні не запідозрить, що ця багатомісячна політична пауза, мовчазний нейтралітет Білого дому й оголення європейського фронту є частиною єдиного задуму.

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Та ще більша небезпека в тому, що в Путіна є перевірені ситуативні союзники – Іран, КНДР та єменські хусити – і немає жодних гарантій, що вони не вийдуть на сцену цього спектаклю зі своїми ролями. Нещодавня ескалація Китаю біля Тайваню та удар Ірану по американській базі в Бахрейні вже демонструють їхню готовність діяти синхронно.

У такому розвитку подій першими жертвами можуть стати не лише Тайвань та Японія, а й Саудівська Аравія. У потрібний момент Тегеран разом із хуситами, на яких Кремль має дедалі більший вплив, здатні завдати комбінованого масованого удару по нафтопромислах, нафтопереробних заводах Королівства та судноплавству в Червоному морі. Знищення ключової нафтової інфраструктури Саудівської Аравії миттєво спричинить глобальний енергетичний шок. Водночас Пхеньян може влаштувати гостру кризу на Корейському півострові, щоб остаточно зв’язати руки Японії та заблокувати її здатність прийти на допомогу Тайбею. У такому потрійному вогні американський Конгрес захлинеться у суперечках, яку саме кризу гасити першою, а у світі розпочнеться те, що в Кремлі вважають своїм єдиним порятунком – керований хаос Путіна.

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І лише тоді, коли цей хаос досягне апогею, а левова частка американських сил буде паралізована в Азії та на Близькому Сході за мовчазного нейтралітету Білого дому, у руках Кремля має опинитися ключ до реваншу. Саме на піку світової паніки Москва розраховує завдати гібридного удару по вразливих ділянках Східної Європи. Для цього виснаженій російській армії не знадобляться величезні танкові клини – Кремль зробить ставку на диверсії проти критичної інфраструктури, дроново-ракетний терор і відкритий ядерний шантаж у момент, коли Європа залишиться без американської "парасольки".

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Розрахунок Кремля виходить далеко за межі захоплення країн Балтії. Стрімкий стрибок цін на енергоносії після близькосхідного удару має підняти в ЄС хвилю соціальних протестів. На цій хвилі місцеві популісти виведуть людей на вулиці під гаслами "не вмирати за Нарву і Тайбей, а домовитися з Москвою заради миру та дешевого пального". Метою цього удару стане параліч політичних систем Європи, прихід до влади проросійських ставлеників у ключових європейських державах і примус НАТО до фактичного відкату на кордони 1997 року. Так через чужу війну в Тихому океані Путін розраховує реалізувати те, чого не зміг досягти в Україні.

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Цей прогноз залишається гіпотезою, але ніхто сьогодні не може гарантувати, що реальність не піде саме за цим руслом. Події в Тайванській протоці, Бахрейні та Україні дедалі виразніше складаються в ланки одного ланцюга. Проте саме Україна сьогодні ламає обидві опори путінського задуму: позбавляючи Росію військових і економічних ресурсів для європейського реваншу, Україна наочно демонструє Пекіну реальну ціну силових авантюр і позбавляє сенсу будь-яку ставку на мовчазний нейтралітет Вашингтона.

Єдиний спосіб остаточно поховати цей сценарій – не чекати пожежі в Тихому океані, а завдати Кремлю переконливої поразки в Україні вже зараз. До 3 січня 2027 року – дати, коли запрацює новий склад Конгресу США і світ увійде в нову фазу політичної турбулентності – у демократичного світу залишається критично мало часу, щоб зупинити цю логіку ескалації до того, як вона стане незворотною.

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