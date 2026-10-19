Стратегия Трампа в отношении высоких цен на топливо в США заключается в том, чтобы скрыть ИСТОЧНИК роста цен на топливо.

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Цены на топливо выросли в результате войны с Ираном, которую начал Дональд Трамп. В ответ Иран перекрыл Ормузский пролив. 20% мировой добычи нефти находится в танкерах и не может пройти через пролив. Цены на топливо взлетели до небес.

ЕДИНСТВЕННЫЙ виновник этого коллапса и катастрофического повышения цен на топливо, которое влечет за собой рост цен на продукты и, по цепочке, на все остальное, – Дональд Трамп.

Только он, Великий Бессмысленный Самовлюбленный Донни – ЕДИНСТВЕННЫЙ виновник СНИЖЕНИЯ уровня жизни американцев. Особенно – наиболее уязвимых категорий: бедных и бывшего среднего класса, который едва сводит концы с концами, а теперь еще и вынужден платить больше за топливо и еду.

С этим уже ничего не поделаешь. Дональд Трамп уже начал войну против Ирана и не может закончить ее до выборов, чтобы цены на топливо упали.

В этих условиях позорное ничто, исполняющее обязанности президента Соединенных Штатов Америки, не имеет иного выхода, как попытаться ПЕРЕЛОЖИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за рост мировых цен на нефть с себя на Украину.

Вчера ночью Трамп вновь заявил, что Украина ВИНОВАТА в высоких ценах на дизельное топливо и в банкротстве американских фермеров.

Фактически это неправда. Ведь россия поставляет на мировой рынок примерно 12% мирового потребления нефти. Атаки Украины на россию привели к снижению российского экспорта примерно на 10%. Таким образом, чистые потери мирового рынка нефти из-за атак Украины на российскую нефтяную отрасль составляют около 1% рынка.

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Зато блокировка Ормузского пролива прерывает поставки на мировой рынок около 20% мирового объема нефтяного рынка. То есть влияние Дональда Трампа и его БЕЗДАРНОЙ, неуклюжей, тупой, нерешительной, TACO-операции против Ирана на мировой рынок нефти примерно в ДВАДЦАТЬ раз сильнее, чем влияние Украины на экспорт российской нефти.

Трамп тупо врет, что цены на нефть подняла Украина, и прикрывает этой ложью свой ПРОВАЛ в Иране и НЕспособность США победить Иран в войне и контролировать Ормузский пролив и мировой рынок нефти.

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Но если ложь повторять много раз, доверчивые люди с низким интеллектом и отсутствующим критическим мышлением начнут в нее верить. Поэтому сейчас Трамп будет ежедневно обвинять Украину в высокой цене на дизельное топливо.

Эта убогая клоунада не принесет ему желаемого результата, ведь за время своего правления он наделал очень много глупостей, помимо войны в Иране, которую не может закончить.

Популисты легко приходят к власти, но они не способны показать результат. Так же быстро, как набирали популярность, они ее теряют.

Дональд Трамп – это Калигула современности. Конечно, очень интересно наблюдать за таким ярким историческим персонажем, но очень не хочется, чтобы эта старая обезьяна спалила весь мир, в котором мы живем.

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