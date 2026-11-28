Черное море имеет стратегическое значение для мировой торговли и продовольственной безопасности и при определенных обстоятельствах может быть даже важнее Ормузского пролива. Такую оценку озвучил представитель НАТО, американский полковник Мартин О’Доннелл на фоне роста угроз для коммерческого судоходства в регионе.

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Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS. Также О’Доннелл обратил внимание на резкое увеличение числа инцидентов с торговыми судами.

По его словам, если в 2025 году в Черном море зафиксировали менее 50 таких случаев, то за 2026 год их число уже составляет примерно 400-500.

"В 2025 году, например, было менее 50 инцидентов в Черном море. Только в этом году речь идет о четырех или пяти сотнях", – отметил представитель НАТО.

Значение Черного моря для международной торговли можно сравнить со значением Ормузского пролива, а в отдельных аспектах оно может быть даже выше.

"Черное море может быть столь же важным и, в зависимости от того, с кем вы разговариваете, даже более важным", – сказал О’Доннелл.

Нарушение торговых маршрутов, по которым перевозят топливо и продовольствие, может влиять на экономику многих государств, в частности Соединенных Штатов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина передала международным партнерам предложения о перемирии в акватории Черного моря и ожидает ответа России. Киев предлагает сосредоточиться на восстановлении свободы судоходства и беспрепятственном вывозе аграрной продукции, однако Москва пытается включить в условия договоренностей вопрос экспорта нефти.