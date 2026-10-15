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"Я не цепляюсь за кресло": Зеленский заявил, что не собирается оставаться президентом 30 лет

Иван ЧерленскийИван Черленский
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icon 1,3 т.
"Я не цепляюсь за кресло": Зеленский заявил, что не собирается оставаться президентом 30 лет
Зеленский. Источник: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой призывы президента США Дональда Трампа к избранию нового украинского лидера. По его мнению, такие заявления могут навредить и самому главе Белого дома.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому изданию The Financial Times (FT). Он также высказал мнение, что американцы могут негативно воспринять такую позицию своего президента.

"Лично я считаю, что говорить об этом — ошибка, потому что это не поддержка меня. Но это не имеет значения… И американцам такая риторика не понравится, я так думаю. Поэтому это не полезно и для президента тоже", — сказал Зеленский.

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В то же время глава государства подчеркнул, что не цепляется за президентское кресло и не собирается быть президентом 30 лет.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. Он обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, утверждая, что у украинского лидера якобы неоднократно была такая возможность.

Также президент США раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, связав их с проблемами для американских фермеров. По его мнению, такими атаками Зеленский якобы создает проблемы для всего мира.

Эту позицию поддержал американский миллиардер Илон Маск. Комментируя украинские удары по российским НПЗ, он заявил, что Зеленский "зашел слишком далеко".

Маск также написал: "Пришло время Украине обзавестись новым лидером".

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