"Я не буду сдерживаться, Путин – диктатор и убийца": премьер Эстонии ответил на просьбу США

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал резко отреагировал на сообщения, что США якобы призвали страны Балтии не провоцировать Россию и смягчить риторику в отношении агрессора. Он заявил, что не собирается сдерживаться и назвал Путина диктатором, который убивает женщин и детей.

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Об этом Михал сказал в интервью Delfi. Он подчеркнул, что попытки задабривать диктаторов ведут лишь к унижению, а свобода в таком случае все равно будет утрачена.

Накануне Reuters со ссылкой на четырех собеседников сообщило, что чиновники Пентагона якобы просили Латвию, Литву и Эстонию смягчить публичную риторику в отношении России. Кристен Михал отреагировал на публикацию.

Называть волка волком

Михал заявил, что Эстония, как и другие страны Балтии, четко осознает угрозу со стороны России и не собирается менять свою позицию.

"Я не собираюсь сдерживаться. Путин – диктатор, который убивает женщин и детей. И будет делать это до тех пор, пока его не заставят изменить свой курс", – заявил эстонский премьер.

Он также заявил, что попытки заискивать перед российским руководством не принесут свободы, а лишь приведут к унижению.

По его словам, четкая оценка российской угрозы является необходимым условием готовности к ее сдерживанию.

"Адекватная оценка угрозы – называть волка волком, а не "лесным щенком" – является необходимым условием готовности", – подчеркнул Михал.

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В то же время Михал отметил, что напрямую от США такой просьбы не получал. По его словам, в последний раз он встречался с президентом США Дональдом Трампом летом в Анкаре, но во время той встречи этот вопрос не поднимался.

Эстония продолжит укреплять оборону

Михал обозначил шаги, которые НАТО предприняло в последние годы для сдерживания России.

"Конечно, наша твердая позиция и четкие заявления – как боль в боку для России", – сказал Михал.

По его словам, российский диктатор терпит все больше неудач на поле боя, российские города и порты горят – и это заставляет его "вести себя как террорист". Вместе с тем Михал признал, что предстоящая зима будет тяжелой для Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

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Премьер Эстонии также напомнил о вкладе своей страны в оборону восточного фланга НАТО. Он отметил, что Эстония направляет почти 7% своего ВВП на нужды Альянса и всестороннюю национальную оборону, тем самым содействуя глобальной безопасности посредством защиты восточного фланга.

В Литве также отреагировали на информацию о просьбе США

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что не располагает информацией, что чиновники Пентагона просили литовских лидеров смягчить риторику в отношении России.

В то же время он подчеркнул, что все заявления Литвы основаны на фактах.

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"То, что мы говорим, всегда основано на фактах. Если прилетел российский беспилотник, мы говорим, что прилетел российский беспилотник. Если прилетел украинский беспилотник, мы говорим, что это был украинский беспилотник, в контексте войны, развязанной Россией", – заявил Каунас.

По его словам, Литва не собирается никого провоцировать, но будет говорить правду и продолжит констатировать факты.

В Офисе президента Литвы Гитанаса Науседи сообщили, что ни он, ни его помощники не получали от союзников никаких просьб по заявлениям в отношении России.

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"Офис президента не комментирует эту публикацию. Президент и его советники не получали от союзников никаких обращений или просьб смягчить риторику по отношению к России", – отметили там в пятницу, 30 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, агентство Reuters опубликовало материал, что чиновники Министерства обороны США в последние недели проводили частные встречи с представителями стран НАТО и призывали сдержаннее высказываться об угрозе со стороны России. В частности, такие обращения получили Литва, Латвия и Эстония. Американские чиновники считают, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников подорвали безопасность континента.