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"Не думаю, что кто-то это утверждает": Рубио сомневается, возможно ли завершить войну в Украине путем переговоров. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
480
"Не думаю, что кто-то это утверждает": Рубио сомневается, возможно ли завершить войну в Украине путем переговоров. Видео
Марко Рубио о мирных переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил скептическое отношение к возможности завершения войны в Украине дипломатическим путем. Он отметил, что в ходе дипломатического процесса станет понятно, возможен ли такой вариант.

Такое мнение Рубио высказал СМИ в рамках саммита G20 в Атланте. Он признал, что не может утверждать, будто переговорное урегулирование войны уже близко.

Что сказал Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио не уверен в том, что войну в Украине можно завершить путем мирных переговоров. По его словам, это станет понятно в ходе дипломатического процесса. Однако сейчас он не может утверждать, что переговорное урегулирование войны уже близко.

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Отвечая на вопрос "что заставляет вас верить в то, что мирные переговоры возможны", Рубио отметил: "Я не знаю, достижим ли мирный переговорный путь в Украине. Именно это мы и пытаемся выяснить".

Он отметил, что ожидания скорого завершения войны дипломатическим путем не имеют оснований.

"Не думаю, что кто-то утверждает, будто мы на пороге урегулирования войны путем переговоров", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что США и европейские страны работают над мирной инициативой по завершению войны в Украине. Она предусматривает восстановление нашего государства, гарантии безопасности и экономические договоренности с Россией. План также может включать прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, но нюанс в том, что такое решение будет означать фактическое сохранение контроля РФ над оккупированными территориями.

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