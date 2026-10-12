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"Я хотел бы, чтобы мы делали больше": конгрессмен-республиканец призвал предоставить Украине доступ к Starlink над территорией РФ

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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"Я хотел бы, чтобы мы делали больше": конгрессмен-республиканец призвал предоставить Украине доступ к Starlink над территорией РФ
Креншоу призвал предоставить Украине доступ к Starlink над РФ

Конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу призвал предоставить Украине возможность использовать спутниковую связь Starlink над территорией России, чтобы украинские военные могли поражать пусковые установки баллистических ракет, которыми оккупанты атакуют украинские города. Он также выступил за увеличение производства ракет-перехватчиков и призвал к внедрению американского закона о санкциях против России.

Об этом Дэн Креншоу заявил во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности. По его словам, Соединенным Штатам следует делать больше для поддержки Украины и предоставить ей возможности, необходимые для противодействия российским атакам.

Креншоу призвал предоставить Украине доступ к Starlink над территорией России

Конгрессмен заявил, что поддерживает предоставление Украине доступа к Starlink над российской территорией для противодействия российским пусковым установкам баллистических ракет.

"Я хотел бы, чтобы мы делали больше. Не поймите меня неправильно, здесь я могу говорить от своего имени. Я хочу, чтобы мы дали украинцам то, чего они хотят, — Starlink над Россией, чтобы они могли поражать эти пусковые установки баллистических ракет, которые ежедневно убивают украинских мирных жителей", — сказал Креншоу.

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США могут нарастить производство перехватчиков

Отдельно Креншоу выразил надежду на положительные изменения в производстве ракет-перехватчиков.

"Я думаю, что мы находимся на пороге того, чтобы увидеть много хороших новостей о совместном лицензировании производства перехватчиков. Это большая проблема, с которой сталкиваются все в мире: не хватает перехватчиков", — отметил он.

По словам конгрессмена, дефицит перехватчиков является проблемой не только для Украины, но и для других государств, нуждающихся в средствах противовоздушной и противоракетной обороны.

Креншоу призвал ввести санкции против России

В ходе дискуссии конгрессмен также подчеркнул необходимость внедрения американского законодательства о санкциях против России.

Он выступил за дальнейшее использование санкционного инструментария США в ответ на российскую агрессию против Украины, подчеркнув необходимость практической реализации соответствующего закона.

Как сообщал OBOZ.UA, делегация Конгресса США разрешила предоставить Украине расширенный доступ к Starlink. Сенаторы надеются, что с владельцем спутниковой сети SpaceX Starlink Илоном Маском удастся достичь определённой договоренности.

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