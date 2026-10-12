"Я бы сжег каждый проклятый НПЗ": Келлог поддержал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам

Бывший специальный представитель президента США считает российскую нефтяную и газовую промышленность законными военными целями. Он призвал Украину продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы заставить Москву заплатить за развязанную войну.

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Об этом Кит Келлог заявил во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности, сообщает "Укринформ". Отвечая на вопрос о том, что бы он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, американский генерал-лейтенант в отставке высказался за вывод из строя российских НПЗ.

Война на территории РФ

Келлог заявил, что Украина должна продолжать атаковать российскую нефтяную инфраструктуру. Он объяснил свою позицию тем, что Россия атакует школы и гражданское население, тогда как украинские силы наносят удары по военным целям.

"Я бы сжег каждый проклятый нефтеперерабатывающий завод, который сегодня есть у России, вывел бы их все из строя. Я бы сказал: заставьте их заплатить цену, перенесите войну к ним. Это военная цель — поражайте эти цели", — сказал Келлог.

По его словам, Украина поступает правильно, продолжая атаки на объекты, которые он считает законными военными целями.

Нефтяная промышленность

Отдельно Келлог подчеркнул важность ударов по российской нефтяной и газовой отраслям. По его мнению, именно эти секторы должны стать одним из направлений давления на Москву.

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"Моя позиция была бы такой: доведите это до крайней степени, заставьте их заплатить цену. А цена, которую вы заставите их заплатить, — это нечто революционное, а именно их нефтяная и газовая промышленность. Именно это я сказал бы президенту Украины", — заявил он.

Келлог также выступил за дальнейшую военную, финансовую и экономическую поддержку Украины со стороны США и других партнеров.

По его словам, цель такой поддержки – ослабить российскую военную экономику, чтобы диктатор Путин понял, что больше не может продолжать войну.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", — заверил лидер Белого дома.

– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это заявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

– Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент сказал, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".