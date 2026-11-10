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"Я бы хотел этого": Мерц сказал, когда ЕС сможет открыть все переговорные кластеры с Украиной. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
1,0 т.
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц. Источник: Bundesregierung

Европейский Союз может открыть все переговорные кластеры с Украиной и Молдовой до конца текущего года. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хотел бы как можно скорее перейти к этому этапу евроинтеграции обеих стран и рассчитывает на положительный результат до конца декабря.

Об этом Фридрих Мерц сказал во время публичного выступления. Соответствующий фрагмент его заявления распространил немецкий телеканал Phoenix.

Мерц подчеркнул, что хотел бы видеть открытыми все переговорные разделы для Украины и Молдовы. Он оптимистично оценивает перспективы достижения этой цели до конца года.

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"Я очень рад, что, например, Черногория находится на пороге завершения переговоров о вступлении. Что касается Украины и Молдовы, я хотел бы, чтобы мы наконец могли открыть все переговорные разделы. Я уверен, что до конца года нам это удастся", – заявил немецкий канцлер.

Сейчас Украина и Молдова уже начали переговоры по четырем из шести кластеров. В октябре 2026 года Евросоюз открыл для обеих стран кластеры, касающиеся внутреннего рынка, конкурентоспособности и инклюзивного роста.

Таким образом, для перехода к следующему этапу переговоров осталось открыть еще два кластера. Они охватывают вопросы экологической повестки и устойчивой связанности, а также ресурсов, сельского хозяйства и сплоченности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Одной из главных тем переговоров стал процесс вступления Украины в Евросоюз: Киев рассчитывает до конца 2026 года завершить работу над всеми переговорными кластерами, а в следующем году перейти к закрытию переговорных разделов.

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