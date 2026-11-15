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WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского упрямым и капризным, а Путина сравнил с подростком

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
3,3 т.
WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского упрямым и капризным, а Путина сравнил с подростком
Джо Байден. Источник: Getty

Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах "Обещай мне, Америка" поделился личными впечатлениями о мировых лидерах, в частности о президенте Украины Владимире Зеленском и российском диктаторе Владимире Путине. Украинского лидера он охарактеризовал как капризного и упрямого в частных беседах, а манеру поведения главы Кремля сравнил с подростковой.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, посвященном новой книге Байдена. В ней бывший президент США также рассказал о своих решениях по Афганистану, Украине и Израилю, а также об обстоятельствах выхода из президентской гонки 2024 года.

Что Байден написал о Зеленском и Путине

В мемуарах Байден отметил, что актерский опыт Зеленского оказался для него хорошей подготовкой к роли лидера страны во время войны. В то же время он заметил, что в личном общении украинский президент мог быть капризным и упрямым, а также, по мнению бывшего президента США, проявлял не такую благодарность, на какую тот рассчитывал.

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WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского упрямым и капризным, а Путина сравнил с подростком

Владимир Зеленский. Источник: Getty

Отдельно Байден описал поведение российского диктатора Владимира Путина во время встреч. По его словам, у того был капризный тон, и он любил сидеть, сгорбившись, изображая безразличие, "как подросток".

WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского упрямым и капризным, а Путина сравнил с подростком

Российский главарь Путин. Источник: Getty

Бывший президент США также упомянул, что после победы Дональда Трампа на выборах 2024 года представители его команды просили Байдена подписать письмо, которое позволило бы им вести прямые переговоры с Путиным еще до возвращения Трампа в Белый дом. Однако Байден отказался, поскольку не хотел предоставлять им неограниченные полномочия для договоренностей, которые, как он ожидал, могли бы означать фактическую капитуляцию за счет Украины.

Напомним, во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби, проходивших 10–11 ноября, представители России озвучили новое объяснение начала войны против Украины. Они утверждали, что Москва якобы начала полномасштабное вторжение из-за того, что тогдашний президент США Джо Байден не ответил на письмо российского диктатора Владимира Путина.

Как писал OBOZ.UA, Джо Байден публично раскритиковал своего преемника Дональда Трампа, назвав его "самым коррумпированным президентом в истории США". Бывший глава Белого дома также обвинил Трампа в реализации "проектов тщеславия", в частности упомянул планы по строительству бального зала в Белом доме и созданию масштабной арки в Вашингтоне.

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