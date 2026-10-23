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"Уже есть стройки в разных регионах": Зеленский объявил о начале работы Коалиции укрытий. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
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"Уже есть стройки в разных регионах": Зеленский объявил о начале работы Коалиции укрытий. Видео
Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Источник: president.gov.ua

Финляндия поможет привлекать финансирование для строительства защитных сооружений в Украине. В Коалицию укрытий уже входят 16 участников, а ее состав планируют расширять.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал 22 октября в Киеве во время общения с представителями СМИ вместе с премьер-министром Финляндии Петтером Орпо. По его словам, Украина и Финляндия договорились работать над привлечением дополнительных средств для строительства защитных сооружений в разных регионах страны.

Зеленский отметил, что в Украине уже строят укрытия по разным проектам, а часть объектов планируют реализовать в ближайшее время.

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Финляндия будет привлекать партнеров

"Факт, что Коалиция укрытий начала работать", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Финляндия, которая возглавляет коалицию, планирует организовать международную встречу с участием других стран. Сейчас в объединение входят 16 участников, но в дальнейшем их число планируют увеличивать.

Украина рассчитывает, что такие встречи и совместные форматы сотрудничества помогут привлечь больше финансирования для строительства защитных сооружений.

''Уже есть стройки в разных регионах'': Зеленский объявил о начале работы Коалиции укрытий. Видео

Коалиция укрытий начала работать – Владимир Зеленский. Источник: president.gov.ua

Зеленский также отметил опыт Финляндии в этой сфере. "Среди всех стран Европы именно у Финляндии самый большой опыт, самое высокое качество строительства укрытий", – сказал президент.

Где строят укрытия

По словам главы государства, строительство защитных сооружений уже продолжается в разных регионах Украины. Речь идет о нескольких проектах, находящихся на разных этапах реализации.

Часть объектов планируют завершить в ближайшее время. В то же время более сложные проекты, в частности строительство укрытий в больницах, все еще находятся в процессе реализации.

Отдельное внимание Украина уделяет обеспечению мобильными укрытиями. Зеленский отметил, что это также одно из направлений работы в рамках Коалиции укрытий.

''Уже есть стройки в разных регионах'': Зеленский объявил о начале работы Коалиции укрытий. Видео

Коалиция укрытий начала работать – Владимир Зеленский. Источник: president.gov.ua

Ранее OBOZ.UA сообщал, как в Киеве появилось первое мобильное укрытие возле остановки транспорта.

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