Премьер-министр Канады Марк Карни высмеял заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы отсутствии эффективности западных санкций против страны-агрессора РФ. Одновременно глава канадского правительства предупредил, что ограничения в отношении России будут ужесточаться и расширяться, пока продолжается война против Украины.

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Об этом он заявил на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Это произошло на фоне заявления Путина на этом саммите о якобы росте ВВП России.

Что сказал Карни

На встрече АТЭС глава Кремля утверждал, что традиционные инструменты экономического доминирования и принуждения утратили силу и уже не способны остановить развитие или разрушить экономику его страны.

"Владимир Путин не впервые врет о реальном положении дел. Санкции вполне реальны, и их будет становиться все больше, пока продолжается эта война. И знаете, Путин может спросить свои финансовые учреждения, может спросить своих друзей-олигархов, может спросить своих хоккеистов, являются ли санкции пережитком прошлого. Думаю, он выяснит, что они вполне реальны, что они больно бьют по России. Но санкции абсолютно необходимы, поскольку эта война незаконна и ничем не оправдана", – отметил Марк Карни.

Он подчеркнул, что "санкции – это не пережиток прошлого", и добавил, что Канада ввела "тысячи санкций против лиц в России", но не останавливается на этом, поскольку такое давление оказывает влияние.

"Мы продолжаем расширять этот санкционный список, в частности благодаря мерам против теневого флота. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы оперативно обновлять эти санкции", – пояснил канадский премьер.

Что предшествовало

Путин на саммите АТЭС в Шэньчжэне заявил, что Евросоюз из-за санкций якобы теряет промышленный потенциал, а Россия занимает первое место в Европе по размеру экономики.

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В обращении к участникам мероприятия он утверждал, что санкции не смогли разрушить российскую экономику, а ВВП РФ за три года якобы вырос более чем на 10%, и 53% внешнеторгового оборота приходится именно на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за роста бюджетного дефицита (что связано преимущественно с последствиями войны с Украиной) Минфин РФ хочет получить контроль над пенсионными накоплениями 71 млн граждан на сумму 6,6 трлн рублей. Если закон примут, с апреля 2027 года эти деньги автоматически переведут в государственную программу сбережений.

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И, кстати, если санкции имеют для РФ такой положительный смысл, то почему тогда заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Россию готовиться к "адским санкциям" со стороны США?