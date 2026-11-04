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"Виновата" уже не Украина: Трамп признал, что цены на бензин выросли из-за войны с Ираном

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
1,3 т.
"Виновата" уже не Украина: Трамп признал, что цены на бензин выросли из-за войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

Президент США Дональд Трамп признал, что подорожание бензина в Соединенных Штатах связано с войной против Ирана. По его словам, именно рост цен на топливо мешает американцам замечать положительные результаты экономической политики его администрации.

Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News. Информацию собрал OBOZ.UA.

Что сказал Трамп об экономике США

Американский лидер заявил, что страна имеет лучшие экономические показатели за всю свою историю. Он также сравнил нынешнюю ситуацию с периодом своего первого президентского срока.

"У нас действительно лучшая экономика, которая у нас когда-либо была... Знаете, у меня была лучшая экономика во время моего первого срока. Это просто впечатляет", – сказал Трамп.

''Виновата'' уже не Украина: Трамп признал, что цены на бензин выросли из-за войны с Ираном

Трамп в эфире телеканала Fox News. Источник: Скриншот

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В то же время он признал, что американцы не могут в полной мере оценить экономические достижения из-за стоимости топлива и обвинил в этом Иран.

"Но из-за цены на бензин люди не видят этого так, как видели бы без него. А цены на бензин выросли из-за Ирана", – добавил президент США.

Кого ранее Трамп обвинял в росте цен на топливо

Ранее Дональд Трамп возложил ответственность за подорожание бензина на украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

"Причиной роста цен на бензин больше не является Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступают рекордные объемы нефти. Теперь дело в нефтеперерабатывающих заводах: российские НПЗ подрывает Украина", – заявил Трамп.

Американский президент также обвинил Демократическую партию в закрытии нефтеперерабатывающих заводов в штатах, где традиционно поддерживают демократов.

''Виновата'' уже не Украина: Трамп признал, что цены на бензин выросли из-за войны с Ираном

Пост Дональда Трампа в Truth Social. Источник: Скриншот

Напомним, Дональд Трамп рассматривает три варианта дальнейшего развития войны с Ираном: заключение мирного соглашения, возобновление боевых действий или продолжение экономического давления на Тегеран. При этом американский президент заявил, что не спешит с окончательным решением.

Как писал OBOZ.UA, американский лидер заявлял, что США могут заняться Кубой после завершения войны с Ираном. Дональд Трамп также не исключал возможности установления контроля над островным государством.

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Война на Ближнем ВостокеСШАИранБлижний востокнефтьбензинДональд ТрампДональд Трамп
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