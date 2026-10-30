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"Требования России неприемлемы": адмирал НАТО заявил, что Украина не должна соглашаться на ограничения численности армии

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
4,4 т.
"Требования России неприемлемы": адмирал НАТО заявил, что Украина не должна соглашаться на ограничения численности армии
Адмирал Роб Бауер. Источник: NATO

В переговорном процессе есть два элемента, без надежного обеспечения которых Украине не стоит соглашаться ни на один из предложенных вариантов мирного урегулирования. Первый – это суверенитет государства. А второй – это "надежные средства сдерживания агрессора".

Так считает бывший глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. Об этом он говорил на полях специального мероприятия брюссельского офиса Киевского форума по безопасности.

Украина должна оставаться суверенной

"На мой взгляд, для достижения справедливого мира крайне важны два аспекта. Во-первых, Украина должна оставаться действительно суверенным государством, которое само определяет свое будущее и союзы, в которые вступает. А это означает наличие дееспособных вооруженных сил. Это означает возможность управлять страной так, как того хочет украинский народ", – заявил Бауэр.

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Он подчеркнул, что "все требования России о том, что в Украине не должно быть мощных вооруженных сил, – неприемлемы".

Именно поэтому Роб Бауэр назвал вторым условием переговоров наличие "надежных средств сдерживания агрессора от повторного вторжения". По его убеждению, если эти два условия не выполнены, крайне маловероятно, что Украина сможет принять любое предложение о мирном урегулировании.

Даже территориальные уступки могли бы стать частью мирного урегулирования. Но – только при наличии этих двух элементов, подчеркнул военный.

"К тому же речь не идет о том, чтобы просто отдать земли. Можно сказать, что вы признаете, что не контролируете эти территории, но при этом не признаете их российскими. Никакого признания де-юре. Это лишь принятие ситуации – только ради прекращения войны", – объяснил он.

Гарантии безопасности

"Часто говорят о "гарантиях безопасности". Но нужны именно действенные механизмы сдерживания, чтобы Россия четко понимала: если она попытается повторить агрессию, то потерпит неудачу", – подчеркнул Роб Бауэр.

Вместе с тем, учитывая "выполнение" Будапештского меморандума 1994 года, Бауэр считает маловероятным, что что-либо, кроме механизма, максимально приближенного к статье 5 Устава НАТО, было бы приемлемым вариантом таких гарантий безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, во время переговоров в Осло Украина, США и европейские партнеры обсудили как раз гарантии безопасности для нашей страны, построенные по принципу статьи 5 НАТО. По словам президента Украины, американская сторона подтвердила необходимость сильных гарантий безопасности для Украины.

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