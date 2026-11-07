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Лариса Гуменюк
Лариса Гуменюк

Раздел «Блоги»

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Новости политики / Мнения
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Выборы могут не дождаться окончания войны

Выборы могут не дождаться окончания войны
Владимир Зеленский. Источник: Скриншот / The Diary Of A CEO

Две цитаты с единым выводом.

Далее текст на языке оригинала

 

1. Президент Зеленський:"Проводити вибори, коли солдати не можуть проголосувати, – несправедливо. Ми можемо подумати про онлайн-вибори, якщо парламент знайде рішення".Ні, безпосередньо доручення щодо виборів під час війни – наразі немає.

Але принципова згода, таким чином, вже буцімто є.

Схоже, відбувся такий собі дозвіл прилюдно розмірковувати й навіть дискутувати.

А от як певний меседж партнерам [чи, може, й ворогові?] таке виглядає як потенційна пропозиція.

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2. До речі, щодо партнерів.

Генсек НАТО Рютте:"Російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на наших кордонах, тому що багато їхніх солдатів зайняті в Україні. Але якщо це закінчиться, їхня величезна армія не просто так залишатиметься величезною армією".

Тобто вже навіть не натяк. Бо практично прямим текстом.

В кого є вуха, той почув.Якщо ЦЕ закінчиться, то не просто так.Тож блок НАТО, так би мовити просувати-форсувати мир, дуже м’яко кажучи, не зовсім зацікавлений.От і стають наші вибори ще ДО миру все актуальніше.

Принаймні для Європи.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

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