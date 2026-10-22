"Вы тупая": Трамп набросился на журналистку CNN из-за вопроса о санкциях против России. Видео

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки CNN о перспективах введения новых санкций против России. Американский президент назвал ее глупой, поставил под сомнение уровень ее интеллекта и раскритиковал телеканал.

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Видеоролик с участием Трампа распространило издание America’s Voice News в социальной сети Facebook.

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией по Украине и могут быть близки к заключению сделки.

"Мы сейчас ведем переговоры с Россией по Украине. Возможно, мы близки к сделке. Впервые за долгое время мы, возможно, близки к сделке", – сказал американский президент.

Он также объяснил, что введение санкций на этом этапе, по его мнению, может быть неуместным.

"Когда вы близки к сделке и ведете очень деликатные переговоры, вы не вводите санкции", – заявил Трамп.

В ответ на вопрос журналистки CNN об ожиданиях относительно санкций против России президент США перешел к личным оскорблениям.

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"Вы глупый человек? На кого вы работаете? Вы глупый человек. И, кстати, ваша сеть – худшая из всех", – сказал он.

Также Трамп заявил, что журналистка не понимает, о чем говорит, и оскорбительно высказался об уровне ее интеллекта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности идти на уступки ради завершения войны против Украины, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа договориться о мире. В то же время Кремль использует перспективу масштабных экономических соглашений с Вашингтоном, чтобы продвигать собственные интересы.

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