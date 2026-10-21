"Считает Путина равным себе": бывшая советница Трампа объяснила, почему он оказывает давление на Зеленского, и вспомнила о громком обещании. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась суммаЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с Веселовским"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в УкраинеВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные ГенштабаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионов"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявления"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявленияВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. ФотоВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. Фото

"Считает Путина равным себе": бывшая советница Трампа объяснила, почему он оказывает давление на Зеленского, и вспомнила о громком обещании. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
105
"Считает Путина равным себе": бывшая советница Трампа объяснила, почему он оказывает давление на Зеленского, и вспомнила о громком обещании. Видео
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп хочет заставить Украину капитулировать, поскольку не может признать, что не сдержал собственное обещание завершить войну за 24 часа. Вместо этого он перекладывает ответственность на президента Украины Владимира Зеленского, который не соглашается на такие условия.

Об этом заявила бывшая советница президента США по вопросам России Фиона Хилл в видео, опубликованном на странице лорда-спикера Палаты лордов Великобритании Майкла Брюса Форсайта в соцсети X. По её словам, глава Белого дома оказался в неловком положении из-за своего громкого обещания уладить всё за сутки.

"Он не может винить себя, это точно. И он не может винить Путина, потому что считает его равным себе. Но он может винить Зеленского, ведь тот не капитулировал", — пояснила бывшая советница Трампа.

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
14,6 т.
"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot
14,6 т.
"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot
Андрей СайчукАндрей Сайчук
7,6 т.
Конец дипломатических реверансов: почему Европа больше не спешит мирить Зеленского с Трампом
7,6 т.
Конец дипломатических реверансов: почему Европа больше не спешит мирить Зеленского с Трампом
Даниил БорщДаниил Борщ
2,4 т.
"Нужно не перемирие": в Кремле сделали циничное заявление об Украине на фоне визита Виткоффа
2,4 т.
"Нужно не перемирие": в Кремле сделали циничное заявление об Украине на фоне визита Виткоффа

Она заявила, что американский лидер стремится не просто к договоренностям, а именно к капитуляции Украины. Более того, по словам Хилл, он хочет, чтобы к давлению на Зеленского присоединились европейские страны и заставили украинского президента согласиться на такие условия.

В то же время Хилл подчеркнула, что Украина не является чьей-то собственностью, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. Она не принадлежит Путину, Зеленский также не может торговать её будущим. Украинский президент, по её словам, это хорошо понимает.

Хилл подчеркнула, что речь идет прежде всего о праве украинцев самим определять свою идентичность и решать, каким будет их будущее.

"Вся эта война — о украинцах, которые хотят сами определять, кем они являются, и иметь право решать свое будущее. Это не право Путина или кого-либо другого. И уж точно не Дональда Трампа — отдавать его", — подытожила она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что Зеленский должен сам стремиться к достижению договоренностей о завершении войны. Американский президент объяснил свою позицию значительными расходами США и европейских стран на поддержку Украины и предупредил, что без соглашения ситуация может ухудшиться.

Говоря о ситуации на фронте, президент США назвал Россию "большой машиной", которая продолжает продвигаться вперед, и подчеркнул ее преимущество в человеческих ресурсах. По его мнению, если договоренности не будут достигнуты, положение Украины "может стать еще хуже".

Ранее OBOZ.UA также писал, что, по словам Трампа, полномасштабная война России против Украины могла бы завершиться за один день, если бы российский генерал не допустил ошибки во время наступления на Киев. По его версии, российская танковая колонна свернула с бетонной дороги на сельскохозяйственные угодья и застряла в грязи.

Похожие темы
Войны России против УкраиныВойна в УкраинеполитикаСШАРоссияУкраинаДональд ТрампДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники