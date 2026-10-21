Вучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая война

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ещё в 2021 году предвидел начало крупной войны после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, он пришёл к такому выводу самостоятельно, проанализировав беседу.

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Об этом Вучич рассказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак. В ходе беседы сербский президент также выразил опасения по поводу возможной мировой войны и заявил, что не считает угрозы России применить ядерное оружие блефом.

Что Вучич понял после встречи с Путиным

По словам сербского президента, после встречи в Сочи он проанализировал услышанное и пришел к выводу, что мир столкнется с масштабным конфликтом. Тогда, утверждает Вучич, его слова не восприняли всерьёз, а некоторые даже высмеивали его опасения.

"А потом я вышел и в своей голове как-то всё проанализировал и сказал: „Будет большой конфликт". Я не тайно это все сказал, а открыто. И все смеялись: "Опять ты, драма-квин, опять ему нужны какие-то истории, чтобы отвлечь внимание от чего-то другого ". (...) Я просто почувствовал это психологически. Вы думаете, мне кто-то что-то сказал об этом, что у нас были разведывательные данные? Нет", – заявил он.

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Вучич высказался об угрозе ядерной войны

Сербский президент также предостерег от предположений, что Путин лишь блефует, когда говорит о возможности применения ядерного оружия. По его мнению, не стоит недооценивать риски эскалации между Россией и западными странами.

"Когда начали говорить о том, что Путин блефует по поводу использования ядерного оружия, я всем на Западе сказал: „Путин вообще не блефует". Он, конечно, не хочет использовать его просто так. Никто не сумасшедший. Но в случае прямого нападения извне со стороны Америки, Европы или Великобритании, кого угодно, он в ту же секунду ответит ядерным оружием", — сказал Вучич.

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Отвечая на прямой вопрос, начнётся ли мировая война, сербский лидер заявил, чточудом будет, если её удастся избежать. В то же время он выразил надежду, что его опасения не оправдаются.

"Я был бы самым счастливым человеком, если бы ошибался, но боюсь, что я не ошибаюсь", – подчеркнул Вучич.

Почему Вучич опасается большой войны

Одним из главных признаков опасного развития событий он назвал масштабные инвестиции в вооружение и военную промышленность Европы. По его мнению, наращивание военного потенциала свидетельствует о серьезности угроз, стоящих перед миром.

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"Я думаю, что я не глуп и не слеп. Если вы не видите, как вооружается Европа, значит, просто делаете вид, что этого не видите. Почему она вооружается? Для чего? Это как в пьесах Чехова: если в первом акте висит ружье, то в третьем оно выстрелит", — пояснил президент Сербии.

Напомним, журналист Виталий Портников обратил внимание на заявления российского диктатора Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия. По его мнению, высказывания главы Кремля на Валдайском форуме свидетельствуют об изменении подхода России к ядерной риторике.

Как писал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на ядерные угрозы Москвы в связи с ситуацией вокруг Калининграда. Он заявил, что Альянс не видит непосредственной военной угрозы своей территории, однако готов защищать каждое государство-член в случае нападения.