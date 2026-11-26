Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ответственность за последние события в Балтийском море лежит на стране-агрессоре России – именно она может прямо сейчас остановить эскалацию. Так он прокомментировал атаки на российские суда.

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Об этом Цахкна сказал журналистам в Киеве, передает "Укринформ". Он подтвердил право Украины наносить удары вглубь территории России, отметив, что так наша страна защищает себя.

В то же время министр подчеркнул, что Эстония не позволяет никому использовать свою территорию или воздушное пространство для нападений на кого-либо.

"И, конечно, мы не хотим видеть новую эскалацию на Балтийском море. Но вся ответственность за это лежит на России. Ведь Россия может остановить это прямо сейчас – прекратить агрессию не только против Украины, но и против Европы", – сказал Цахкна.

Он добавил, что Балтийское море для РФ является важной артерией, по которой проходит более 60% экспорта нефти. Поэтому Россия, отметил министр, может прекратить агрессию против Украины и установить длительный и справедливый мир.

Ранее Цахкна заявил, что атака на российский сухогруз в Финском заливе стала одним из побочных последствий самообороны Украины в войне, развязанной Россией. Украина имеет полное право защищаться от агрессора, подчеркнул он.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел России заявили, что действия Эстонии якобы находятся на грани развязывания открытой войны. Поводом для очередного обострения стало заявление Таллинна о поджоге предприятия военно-промышленного комплекса вблизи столицы и решение закрыть пункты пропуска на границе с РФ.

23 ноября российское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Эстонии и выразило ему решительный протест.

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