Представители Вашингтона во время закрытых переговоров с Киевом и европейскими партнерами обсуждали возможность членства Украины в НАТО при условии территориальных уступок Москве. Идею, в частности, озвучивал спецпосланник президента США Джаред Кушнер во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими чиновниками в Дублине на прошлой неделе.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Подобные предложения также обсуждали во время отдельных встреч в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вашингтон рассматривает два возможных варианта договоренностей, которые могли бы положить конец российско-украинской войне. Первый предусматривает, что Украина откажется от территорий Донбасса, которые сейчас контролирует, в обмен на полноправное членство в НАТО.

Согласно второму сценарию, боевые действия могут быть остановлены по нынешней линии фронта. В таком случае часть Донбасса останется под контролем Украины, а Киев получит гарантии безопасности на основе международного договора с США и европейскими государствами.

Американский чиновник, которого цитирует WSJ, отметил, что переговорщики рассматривают различные предложения. В то же время любое окончательное соглашение потребует согласия как Украины, так и России.

Обсуждение возможного вступления Украины в НАТО может свидетельствовать об изменении подхода администрации Трампа, которая ранее выступала против такого сценария, в частности с учетом позиции Москвы и рисков эскалации конфликта.

Россия, как и прежде, возражает против членства Украины в Альянсе. Во время переговоров в Абу-Даби российская сторона, по данным издания, требовала от Киева официально отказаться от евроатлантических устремлений, исключив соответствующие положения из Конституции.

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Также Москва настаивает на отсутствии войск и военной техники НАТО на территории Украины, прекращении западных поставок вооружения и сокращении военной инфраструктуры Альянса в Восточной Европе до уровня 1997 года.

Европейские представители, по информации WSJ, считают эти требования максималистскими и не рассматривают их как реалистичную основу для окончательного мирного урегулирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидеры Европы считают: на фоне последних требований России о сокращении военного присутствия Альянса на континенте нынешний момент подходит для возвращения к обсуждению вступления Украины в НАТО. Ведь такое членство само по себе является довольно сильной гарантией безопасности для Украины. Но помимо этого, оно может стать весомой составляющей долгосрочной безопасности всей Европы.

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