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Катерина Коберник
Катерина Коберник

Шеф-редактор theБабель

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Новости политики / Мнения
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Все обширные схемы и потоки всегда приводили в СБУ. Сейчас никакой реформы не будет

В деле фигурируют топ-чиновники СБУ и Осипов. Иллюстративное фото.
Андрей Осипов "Криминал" в суде. Операция "Карфаген". Иллюстративный коллаж. Источник: Коллаж OBOZ.UA, Источник – НПУ, Следствие.инфо

После новых пленок можно было бы сказать много очевидных вещей. О том, что бизнес десятилетиями больше боялся сотрудников СБУ и ментов (не полицейских), чем бандитов. От последних иногда спасало государство, от этих – нет. О том, что все крупные схемы и потоки всегда вели в СБУ или оставляли там след. И о том, что вместо того, чтобы реформировать и ограничить влияние Службы, как следовало сделать, ее лишь усилили, спрятав все дерьмо за спинами тех, кто действительно воюет. И сейчас никакой реформы не будет.

Пока ничего не скажу о доказательствах НАБУ и перспективах дела, но охрана детективам и их семьям очень бы не помешала. В Службе есть страшные люди, и все хоть как-то причастные это хорошо знают. И молчат.

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Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Катерины Коберник
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