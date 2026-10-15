"Все лицензии уже получены": Зеленский озвучил крайний срок появления системы противоракетной обороны FREYJA

Украина рассчитывает запустить европейскую противоракетную систему к концу 2026 года. Также уже в этом месяце ожидаются новые пакеты помощи для укрепления украинской авиации.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам главы государства, Франция уже предоставила все лицензии на производство вооружения, которые обещала Украине.

Теперь важно оперативно реализовать договоренности на уровне соответствующих команд.

Совместная работа над ПВО

В ходе встречи Зеленский и Макрон обсудили различные способы противодействия российской эскалации. Украинский президент поблагодарил Францию за помощь и подчеркнул необходимость ускорить работу над европейской антибаллистической системой FREYJA.

"Необходимо, чтобы FREYJA заработала до конца года", — отметил Зеленский. Он также сообщил о ожидаемых новых пакетах помощи для украинской авиации уже в течение октября.

Ракета для перехвата

Ранее украинская компания Fire Point раскрыла дополнительные детали разработки зенитной ракеты FP-7.x, которую планируют использовать в составе антибаллистической системы FREYJA. Проект предусматривает применение серийных компонентов и деталей европейских производителей.

По информации, обнародованной в СМИ, максимальная скорость FP-7.x должна составить 2200 м/с, а ориентировочная высота перехвата целей — 20–25 км. Ранее также назывались показатели скорости в пределах 1500–2000 м/с и возможность перехвата целей на высоте до 25 км и расстоянии до 80 км.

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Для сравнения: заявленная скорость баллистической ракеты FP-7, на основе которой разрабатывается зенитная FP-7.x, составляет 1500 м/с.

Как будет работать ракета

Технический директор Fire Point Ирина Терех уточнила в интервью, будет ли FP-7.x оснащена технологией кинетического перехвата баллистических ракет hit-to-kill. В настоящее время основным средством поражения для зенитной ракеты является осколочно-фугасная боевая часть.

Кинетический перехват предполагает непосредственное столкновение ракеты-перехватчика с целью. Такой способ позволяет уничтожить баллистическую ракету в воздухе вместе с боевой частью. Подобной возможностью обладает ракета PAC-3 MSE для системы Patriot.

Главные истории дня

Если же для поражения применяется боевая часть с ближним взрывом, осколки могут повредить баллистическую ракету и отклонить её от точки прицеливания. Однако это не то же самое, что прямой кинетический перехват.

Ранее сообщалось, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ.