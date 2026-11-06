"Все будут в восторге": Трамп заявил, что впереди "большая сделка", связанная с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабной сделки по урегулированию войны в Украине, которая может касаться не только Киева, но и всей Европы. При этом он не раскрыл ее возможное содержание, не назвал потенциальных участников и не объяснил, о каких именно договоренностях идет речь.

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Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Американский президент назвал будущие договоренности "прекрасными" и выразил уверенность, что "все будут в восторге"

Трамп анонсировал "большую и прекрасную сделку"

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке большой сделки по безопасности. По его словам, она будет касаться не только Украины, но и Европы в целом.

"Будет соглашение. Это будет большое соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Я даже могу сказать, что оно может охватить всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение. Все будут в восторге", – заявил американский президент.

Он добавил, что сегодня встречался со спецпредставителем Путина Дмитриевым.

"Не могу сказать, что именно мы обсуждали, но готовится договор об окончании войны в Украине", – сказал глава Белого дома.

В то же время Трамп не уточнил, какие положения может содержать будущее соглашение и кто, помимо Украины и России, будет участвовать в его подготовке. Также он не объяснил, что именно имеет в виду, говоря о возможном распространении соглашения на всю Европу.

Заявление Трампа прозвучало накануне запланированной трехсторонней встречи рабочих групп Украины, Соединенных Штатов и России. Она ожидается 10–11 ноября.

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Переговоры должны состояться в рамках формата, организованного Вашингтоном. Пока американский президент не связал свое заявление о "большом соглашении" с конкретными пунктами будущих переговоров.

Трамп заявил, что говорит с Путиным о гибели мирных жителей

Во время общения с журналистами также подняли вопрос российских ударов по гражданскому населению Украины. Журналисты напомнили, что российский диктатор Путин продолжает войну, в результате которой мирные жители погибают в собственных домах, автобусах и школах.

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Трампа спросили, поднимает ли он в контактах с Путиным тему российских атак на мирных украинцев. Он дал шокирующий ответ.

"Я всегда поднимаю этот вопрос, но также говорю и об обратной стороне, ведь с той стороны тоже убивают. Россия тоже теряет мирных жителей. Это кровавая бойня", – заявил Трамп.

Он также назвал количество потерь в войне, в очередной раз взяв цифры "с потолка". По словам президента США, совокупные потери России и Украины в войне достигают около 25 000 человек ежемесячно.

Отметим, что эти заявления главы Белого дома прозвучали на фоне активизации американской дипломатии. В тот же день Первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с участием представителей Украины и России.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 ноября Мелания Трамп лично приняла и собрала за одним столом в Белом доме представителей Украины и России. В украинскую делегацию вошли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Российскую сторону представляли Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев.