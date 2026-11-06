"Все будут в восторге": Трамп заявил, что впереди "большая сделка", связанная с Украиной

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В крымском СИЗО "покончила с собой" арестованная украинская филологиня: что известно. ФотоВ крымском СИЗО "покончила с собой" арестованная украинская филологиня: что известно. Фото"Мы остались без Крыма и части Донбасса, но мира не было": Зеленский напомнил, к чему привела политика деэскалации в 2014 году"Мы остались без Крыма и части Донбасса, но мира не было": Зеленский напомнил, к чему привела политика деэскалации в 2014 году"Я счастлив снова..." Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление"Я счастлив снова..." Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявлениеИллюстрация - ключи от квартирыКвартиры в этом городе стремительно дорожают: сколько теперь стоит собственное жильеДверь в плохое закрыта: жизнь трех знаков зодиака станет очень счастливой и вам будет вести в делахДверь в плохое закрыта: жизнь трех знаков зодиака станет очень счастливой и вам будет вести в делахБойкот. Сборная Франции отказалась играть с Россией и снялась с чемпионата мира по виду хоккеяБойкот. Сборная Франции отказалась играть с Россией и снялась с чемпионата мира по виду хоккеяКак избавиться от кротов на участке: есть простой, но действенный способКак избавиться от кротов на участке: есть простой, но действенный способУчительница из Люксембурга, где педагоги получают самые высокие зарплаты в мире, показала свой рабочий день. ВидеоУчительница из Люксембурга, где педагоги получают самые высокие зарплаты в мире, показала свой рабочий день. ВидеоОтключения электроэнергии в Украине в 2026 годуГрафики отключений света в Украине станут жестче: какой режим будет действовать 6 ноябряМальдера после случившегося в Лиге чемпионов изменил состав сборной УкраиныМальдера после случившегося в Лиге чемпионов изменил состав сборной Украины
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Все будут в восторге": Трамп заявил, что впереди "большая сделка", связанная с Украиной

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
81
"Все будут в восторге": Трамп заявил, что впереди "большая сделка", связанная с Украиной
Трамп анонсировал "большую и прекрасную сделку". Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабной сделки по урегулированию войны в Украине, которая может касаться не только Киева, но и всей Европы. При этом он не раскрыл ее возможное содержание, не назвал потенциальных участников и не объяснил, о каких именно договоренностях идет речь.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Американский президент назвал будущие договоренности "прекрасными" и выразил уверенность, что "все будут в восторге"

Трамп анонсировал "большую и прекрасную сделку"

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке большой сделки по безопасности. По его словам, она будет касаться не только Украины, но и Европы в целом.

"Будет соглашение. Это будет большое соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Я даже могу сказать, что оно может охватить всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение. Все будут в восторге", – заявил американский президент.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
32,6 т.
Мелания Трамп приняла делегации Украины и России в Белом доме: все подробности. Видео
32,6 т.
Мелания Трамп приняла делегации Украины и России в Белом доме: все подробности. Видео
Анна ЯкубецАнна Якубец
9,8 т.
"Это не те шутки, которые я могу понять": Зеленский резко отреагировал на заявления Маска о российских солдатах
9,8 т.
"Это не те шутки, которые я могу понять": Зеленский резко отреагировал на заявления Маска о российских солдатах
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
9,6 т.
Медведев испугался "адских санкций" против России после победы демократов в США
9,6 т.
Медведев испугался "адских санкций" против России после победы демократов в США

Он добавил, что сегодня встречался со спецпредставителем Путина Дмитриевым.

"Не могу сказать, что именно мы обсуждали, но готовится договор об окончании войны в Украине", – сказал глава Белого дома.

В то же время Трамп не уточнил, какие положения может содержать будущее соглашение и кто, помимо Украины и России, будет участвовать в его подготовке. Также он не объяснил, что именно имеет в виду, говоря о возможном распространении соглашения на всю Европу.

Заявление Трампа прозвучало накануне запланированной трехсторонней встречи рабочих групп Украины, Соединенных Штатов и России. Она ожидается 10–11 ноября.

Переговоры должны состояться в рамках формата, организованного Вашингтоном. Пока американский президент не связал свое заявление о "большом соглашении" с конкретными пунктами будущих переговоров.

Трамп заявил, что говорит с Путиным о гибели мирных жителей

Во время общения с журналистами также подняли вопрос российских ударов по гражданскому населению Украины. Журналисты напомнили, что российский диктатор Путин продолжает войну, в результате которой мирные жители погибают в собственных домах, автобусах и школах.

Трампа спросили, поднимает ли он в контактах с Путиным тему российских атак на мирных украинцев. Он дал шокирующий ответ.

"Я всегда поднимаю этот вопрос, но также говорю и об обратной стороне, ведь с той стороны тоже убивают. Россия тоже теряет мирных жителей. Это кровавая бойня", – заявил Трамп.

Он также назвал количество потерь в войне, в очередной раз взяв цифры "с потолка". По словам президента США, совокупные потери России и Украины в войне достигают около 25 000 человек ежемесячно.

Отметим, что эти заявления главы Белого дома прозвучали на фоне активизации американской дипломатии. В тот же день Первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с участием представителей Украины и России.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 ноября Мелания Трамп лично приняла и собрала за одним столом в Белом доме представителей Украины и России. В украинскую делегацию вошли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Российскую сторону представляли Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев.

Похожие темы
Война в УкраинеМирный план ТрампаСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампДональд ТрампМелания ТрампМелания Трамп
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!