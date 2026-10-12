Внимательно следим за так называемыми "промежуточными" (так как без президентских) выборами в США, которые должны состояться уже 3 ноября, когда будут избираться треть Сената, вся Палата представителей и 39 губернаторов.

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Ось вельми авторитетний прогноз від, схоже, найвідомішої й, мабуть, найточнішої в світі фірми з тих, де "голосують грошима" й тому практично не помиляються, – платформи Polymarket:

шанси демократів отримати перевагу в Палаті представників [на 11 жовтня о 12.19] становили 91 відсоток, а щодо переваги в Сенаті – 64 відсотки.

При цьому найімовірніший розклад кількості депутатів після виборів такий: у Палаті представників – 234:201 на користь демократів, а в Сенаті – теж на їх користь – 52:48.

На виборах 36 (в штатах) +3 (на територіях) губернаторів відчутно кращі шанси наразі теж мають демократи (проблеми в республіканців – навіть у Техасі).

Після очікуваного, таким чином, обнулення [не стільки офіційних повноважень, скільки реальних можливостей] президента Трампа внаслідок подібного чергового включення славнозвісної американської системи стримувань і противаг – приймати в США будь-які суттєві рішення на федеральному рівні стане вкрай важко, тобто політична спроможність президента й взагалі американська політична активність [та здатність впливати на світові події] знову за усталеною традицією на пару років припиниться.

Причому цього разі таке обнулення президента буде "значно значніше" за звичайне, адже республіканські втрати мають бути безпрецедентно всебічними й тому надпотужними.

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