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"Все сводится к отказу Путина прекратить эту войну": Зеленский заявил, что решения США по Украине трудно объяснить

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
21
"Все сводится к отказу Путина прекратить эту войну": Зеленский заявил, что решения США по Украине трудно объяснить
Президент Владимир Зеленский. Источник: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы продолжать работать ради справедливого мира. Однако сейчас все сводится к тому, что российский диктатор Владимир Путин отказывается завершить начатую им войну.

В то же время американская сторона принимает в отношении Украины решения, которые "трудно объяснить". Об этом Зеленский сказал во время онлайн-встречи с делегацией Конгресса США.

Речь идет о решениях по ограничению скорости работы сервисов Starlink и Starshield в Украине, которые негативно влияют на нашу логистику, нанесение ударов по врагу и способность защищаться от российских атак.

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Также это касается решений США относительно нашей противовоздушной обороны, особенно ракет для системы Patriot, и санкций против страны-агрессора России.

"Все это свидетельствует о том, что было принято какое-то политическое решение о замедлении нашей поддержки", – сказал Зеленский.

Напомним: 19 октября Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с двухпартийной делегацией обеих палат Конгресса США – Сената и Палаты представителей. Он проинформировал законодателей о последствиях российских обстрелов и о том, как обстоят дела с обменом разведывательной информацией и работой Starlink в Украине. Глава государства рассказал американцам и о ситуации на фронте.

Глава государства отметил, что атаки России стали более жестокими и подлыми. При этом Украина не получила от партнеров ни одного предупреждения о первой волне баллистических обстрелов прошлой ночью.

Наша страна до сих пор сталкивается с ограничением скорости работы сервисов Starlink и Starshield на различных участках фронта. Это подрывает фронтовую логистику, украинские мидлстрайки и способность защищаться от "Шахедов", особенно реактивных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что окончательное урегулирование войны России против Украины невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность. В то же время там высоко оценили миротворческие усилия США.

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