"Все по-прежнему": Трамп открестился от ограничений на Starlink для Украины

Ограничения в работе Starshield, "военного пакета" Starlink для Украины, якобы были инициированы не президентом США Дональдом Трампом. Владелец этой сети и советник президента Илон Маск ранее утверждал, что приказ отдал лично Трамп. Но сам американский лидер утверждает, что даже не знал об этом.

Видео дня

Об этом 16 октября Трамп сообщил во время общения с журналистами. Более того, по его словам, Starshield "работает так же", как и раньше.

Что сказал Трамп

В частности, у президента США спросили, кто решил ввести ограничения для Украины на работу Starlink.

"Я этого не делал. Нет, мы вообще ничего не замедляли. На самом деле, я даже не знаю (об этом, – OBOZ.UA). Не думаю, что было какое-то замедление. Я проверял это сегодня утром . В новостях слышал, что мы ничего не замедляли. Насколько я понимаю, все так же, как и было, все работает нормально", – ответил он.

Также у американского лидера поинтересовались, не "забыл ли он, что войну начал Путин". На это Трамп загадочно пообещал "когда-нибудь обнародовать все детали".

"Но меня интересует только одно: я хочу, чтобы эта война закончилась. В среднем каждый месяц гибнет 25 тысяч солдат. В прошлом месяце – 32 тысячи. И мне кажется, что лидеры, с которыми я имею дело, хотят завершения этой войны. И я думаю, что она закончится. Это единственное, что меня волнует, я хочу, чтобы война прекратилась", – сказал он.

РЕКЛАМА

Что предшествовало

Ограничения Starlink для украинских военных произошли недавно на фоне договоренностей Трампа с российским диктатором Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

Сразу после этой договоренности со стороны США в адрес Украины прозвучали требования. В частности, Трамп потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вместе с требованием прозвучала угроза: если этого не произойдет, то США прекратят обмен разведданными с Украиной.

Главные истории дня

На фоне этих угроз, которые частично все же осуществились, украинские военные сообщили о введении ограничений в работе с Starlink.

Когда экс-министр обороны Михаил Федоров заявил о якобы возобновлении работы Starlink для украинских военных, Маск отметил, что не имеет к этому отношения, поскольку соответствующие решения принимает лично Трамп.