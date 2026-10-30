"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео

Глава российского режима Володимир Путін рассчитывает, что Запад не сможет сохранять единство в вопросе поддержки Украины, а время постепенно будет работать на пользу Москвы. В то же время Россия усиливает удары по гражданскому населению и инфраструктуре, поскольку не может добиться победы на поле боя.

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Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Видео комментария записало издание Forbes.

По словам Каллас, ранее США, Европе и Канаде удавалось совместно противостоять многим вызовам в мире. Однако сейчас ситуация с Украиной значительно сложнее.

"Нам удавалось противостоять многим мировым проблемам, когда США, Европа и Канада действовали сообща, находясь на одной стороне. Это совершенно очевидно. Но сейчас, в ситуации с Украиной, все очень сложно", – отметила она.

Каллас обратила внимание на то, что, несмотря на определенные успехи российских войск на отдельных участках фронта, Кремль продолжает атаковать гражданских украинцев и объекты инфраструктуры.

"Они добиваются успехов на поле боя, но в то же время Путин усиливает атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, потому что не может победить на поле боя", – сказала представительница ЕС.

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Она также подчеркнула, что российский диктатор продолжает выдвигать максимально жесткие требования во время любых контактов с теми, кто ведет с ним переговоры.

Отдельно Каллас указала на разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами. Такая ситуация отвечает интересам Москвы, ведь Кремль рассчитывает, что западные партнеры не смогут действовать согласованно.

"Он весьма наслаждается тем, что сейчас между США и Европой существуют разногласия. И надеется, что время на его стороне, поэтому ему нужно просто переждать", – подытожила Каллас.

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Каллас также напомнила о трех составляющих российской тактики, которые в свое время описал министр иностранных дел Советского Союза. Ведь Москва сначала выдвигает требования, затем переходит к ультиматумам и угрозам, а в конце просто ждет, пока западные партнеры согласятся на ее условия.

"Министр иностранных дел Советского Союза говорил, что тактика России на самом деле состоит из трех элементов. Во-первых, вы выдвигаете требования и просите о том, что никогда вам не принадлежало. Во-вторых, вы выдвигаете ультиматумы и угрозы. А в-третьих – просто ждете, ведь на Западе всегда найдутся люди, которые предложат вам то, чего у вас раньше не было", – объяснила Каллас.

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Она подчеркнула, что Кремль рассчитывает именно на усталость и уступчивость западных партнеров, которые в конце концов могут согласиться на то, что раньше не принимали.

"Поэтому нужно просто переждать, ведь западные партнеры в конце концов всегда отступают. Не позволим ему этого", – призвала глава европейской дипломатии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американская сторона на протяжении последних полутора лет пытается склонить Украину к капитуляции на условиях российского диктатора Владимира Путина. Однако выстоять под давлением Киеву помогла поддержка европейских партнеров.