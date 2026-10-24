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"Они выбрали войну": посол Германии исключил восстановление дружеских отношений с Россией

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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"Они выбрали войну": посол Германии исключил восстановление дружеских отношений с Россией
Борис Руґе. Источник: скриншот

Вся история отношений Германии с РФ после 1991 года является доказательством "ужасной ошибки", к которой прибегло руководство ФРГ в попытках "развить партнерство с Москвой". Именно поэтому сейчас немецкие власти отвергают саму идею возобновления связей с Россией сейчас ради мира в будущем.

Утверждая это, посол Германии в Украине Борис Руге напоминает, что не ФРГ, а именно "Россия отказалась от партнерства, которое мы предлагали". И не только в отношениях с немцами – по убеждению дипломата, в Европе "крайне мало людей", которые согласны восстанавливать связи с Кремлем.

Выбрали войну

"Россия отказалась от партнерства, которое мы предлагали, и стала агрессивным империалистическим игроком, который ставит целью коренным образом изменить весь политический строй Европы", – рассказал Руґе в интервью украинскому изданию.

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По его словам, не только Германия – в целом вся Европа сделала очень многое, чтобы построить с РФ конструктивные отношения. Так, более двадцати лет назад появились Совет Россия-НАТО, проект энергетического партнерства и т. д…

"Но Россия просто выбросила это в окно, а вместо этого выбрала войну, гибридные атаки, вмешательство в информационное пространство и политику. Поэтому вся наша попытка провалилась", – считает европейский дипломат.

Забыли историю

По мнению Руґе, самым большим провалом стало сотрудничество с РФ в энергетической сфере. На Западе раньше верили, что роль Европы как крупного рынка сбыта для РФ заинтересует Кремль в сохранении мира, объясняет дипломат. Но "видение Путина – совершенно иное, поэтому мы к этому не вернемся", убежден немец.

Как известно, в ФРГ сейчас активно "работают" так называемые "друзья Путина" – оппозиционные партии, призывающие к "немедленному развитию отношений" со страной-агрессором РФ. Руґе довольно дипломатично утверждает, что "эти люди не знают истории или забыли, что мы занимались этим 20 лет, и это привело нас к огромному поражению".

И эти "друзья Путина" не отражают истинные настроения немцев в целом, добавляет немецкий дипломат.

Настроения в ФРГ

Как сообщал OBOZ.UA, подавляющее большинство жителей Германии сомневаются, что российский диктатор Путин искренне стремится к длительному прекращению огня в Украине. Такого мнения придерживаются 79% опрошенных. В то же время лишь 16% немцев считают намерения Кремля искренними.

Напомним: по данным Совместного центра обороны от гибридных атак, в ФРГ с начала текущего года до середины августа зафиксировали 1034 случая пролета дронов над объектами критической инфраструктуры, военными объектами и предприятиями оборонной промышленности. И это лишь верхушка большого айсберга. Общие масштабы отдельных видов гибридной деятельности в Германии – шпионажа, незаконного приобретения технологий, преследования людей и т. д. – шокируют.

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