Они не могут представлять нашу политсилу: "Евросолидарность" отозвала депутатов местных советов, сбежавших за границу

На съезде партии "Европейская Солидарность" приняли решение отозвать ряд депутатов местных советов, которые во время полномасштабного вторжения потеряли связь с партией и не выполняют свои депутатские обязанности.

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Из-за прекращения членства во фракции "Европейской Солидарности" отзывают мандаты депутата Одесского районного совета Одесской области Руслана Сиротюка, депутатки Белогородского сельского совета Бучанского района Киевской области Юлии Очеретнюк, депутатки Нетишинского городского совета Шепетовского района Хмельницкой области Светланы Абрамов.

"ЕС" также отозвала трех депутатов Херсонского областного совета – Наталью Тарасову, Валерия Салтыкова и Виктора Пунгина.

Также из-за того, что депутат местного совета в течение года пропустил более половины заседаний постоянной комиссии местного совета, принято решение отозвать депутата Полтавского городского совета Андрея Карпова, который, по данным территориальной партийной организации, находится за границей.

"Нам важно, чтобы наши депутаты постоянно работали для громады и с людьми в этих сложных условиях полномасштабной войны. Те депутаты, которые не работают с избирателями, находятся за границей, потеряли связь с громадой, не могут быть в органах местного самоуправления, на которые сегодня возложена большая ответственность за минимизацию последствий войны, не могут представлять нашу политическую силу. Это особенно ответственно перед нашими защитниками, и этого требуют те наши партийцы, которые находятся в силах обороны", – отмечают в Полтавской организации партии.

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Также из-за того, что в течение года было пропущено более половины пленарных заседаний совета и заседаний постоянной комиссии, принято решение отозвать депутата Подольского районного в г. Полтаве совета Андрея Калашника.

Из-за того, что депутаты местного совета в течение года пропустили более половины пленарных заседаний совета и заседаний постоянной комиссии совета, а также не выполнили обязательства отчитываться перед избирателями, принято решение отозвать депутатов Недригайловского поселкового совета Роменского района Сумской области Ивана Нанку и Леонида Мошу.

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