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"Они наши партнеры": Уиткофф анонсировал новый раунд мирных переговоров с участием Европы

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
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"Они наши партнеры": Уиткофф анонсировал новый раунд мирных переговоров с участием Европы
Путин встречается с посланцами США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, 12 ноября 2026 года. Источник: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/AFP

Европейские представители могут присоединиться к следующему этапу переговоров о завершении войны России против Украины. Об этом заявил специальный посланник президента США Стів Віткофф после встречи с российским диктатором Путиным в Москве.

Виткофф сообщил журналистам в московском аэропорту "Внуково", что Европа должна участвовать в дальнейшем переговорном процессе. О его заявлении сообщает "Радіо Свобода".

"Они наши партнеры, для них важно быть вовлеченными", – сказал американский представитель. 

Переговоры с Европой

Ожидается, что после встречи с Путиным американские посланники отправятся в Дублин. Там они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказать ему о результатах московских переговоров.

В то же время Виткофф заявил, что представители администрации президента США Дональда Трампа попытаются убедить украинского лидера "в том, что нужно идти по одному из выбранных путей для успешного завершения этого конфликта".

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, высказал претензии к европейским странам. Он заявил, что их действия должны перестать быть "противоречивыми", чтобы Россия поверила в их желание достичь мира.

11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) завершились двухдневные переговоры с участием Украины, США и России. Встречи проходили на фоне возобновления усилий Белого дома, направленных на поиск выхода из тупика в войне, которая стала крупнейшей и самой кровопролитной сухопутной войной в Европе со времен Второй мировой войны.

В консультациях также участвовали Германия, Франция и Великобритания, входящие в так называемую тройку E3. К переговорному процессу присоединились представители Италии, НАТО и Европейского Союза. Однако консультации европейских представителей с американской стороной проходили отдельно от трехсторонних переговоров с Россией.

Позиция Москвы

10 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал встречу делегаций Украины, США и Европы, которая состоялась перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби. Он отверг предложение европейских стран о немедленном прекращении огня.

По словам Лаврова, Брюссель якобы пытается такими инициативами "выиграть время" для Киева, чтобы Вооруженные силы Украины могли восполнить свои потери.

Ранее издание Politico сообщало, что представители президента США Дональда Трампа оказывают давление на Россию, чтобы она согласилась допустить Европу к следующему раунду переговоров о завершении войны.

После переговоров в Абу-Даби специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Европе стоит определить одного человека, который будет представлять ее интересы во время переговоров о мирном урегулировании войны России против Украины.

По его словам, согласование единого представителя от Европы было бы "большим достижением, чем добиться от россиян включения ее (Европы) в переговоры".

В то же время пока неизвестно, кто именно может представлять европейские страны на следующем этапе переговорного процесса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как президент Зеленский сказал, верит ли он в результат переговоров с РФ до конца года.

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