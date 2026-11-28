Герберт Кикль, возглавляющий Австрийскую партию свободы (FPÖ) и ее парламентскую фракцию в Национальном совете страны, заявил, что Украина должна принять беженцев, в частности из Сирии и Афганистана, которые сейчас проживают в странах Евросоюза. Он предложил переселить этих мигрантов в нашу страну в рамках ремиграции.

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Об этом Кикль сказал в интервью Heute. По его мнению, это можно реализовать после того, как в Украине наступит мир.

Ремиграцию, то есть возвращение эмигрантов на родину после длительного проживания за границей, политик назвал "обеспечением верховенства права". Говоря об "обязанности" Украины принять этих людей, он упомянул помощь, оказанную нашей стране ЕС.

"Я хотел бы вынести на обсуждение новую идею… ЕС влил в Украину сотни миллиардов. В том числе 3,6 миллиарда австрийских денег. Почему бы на европейском уровне не выступить с требованием – когда наступит мир – в качестве компенсации разместить тех людей, которых мы не можем вернуть в страны происхождения? Я имею в виду, что они ведь нам кое-чем обязаны", – заявил Кикль.

Он привел еще два аргумента в пользу депортации сирийцев и афганцев именно в Украину. Первый касается соблюдения западных ценностей в нашей стране, а второй – вероятной выгоды для самого Киева.

"Считается, что там (в Украине – Ред.) полностью соблюдаются западные ценности, и не нужно тратить огромные средства на перелет на расстояние 5 700 километров до Руанды, а можно было бы отправить этих людей туда поездом или автобусом. Это также может быть ситуацией, выгодной для всех: возможно, Украина нуждается в этих людях для восстановления", – сказал политик.

Если же эти мигранты не захотят оставаться в Украине, они "могут выехать в любое время", но только не в страны Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва намерена перестать принимать мигрантов в рамках механизма солидарности Миграционного пакта Европейского союза. Вместо этого страна готова платить финансовые взносы.