Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву не изменил позицию Путина по войне в Украине – Bloomberg

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Кремле более двух часов. Однако встреча не привела к изменению позиций России и Украины по ключевым вопросам. Параллельно Киев сообщил о новых перебоях в работе спутниковой системы Starshield, которую используют украинские военные на фронте.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Издание отмечает, что человек, близкий к Кремлю, охарактеризовал встречу американских представителей с Путиным как визит вежливости. По его словам, ни Москва, ни Киев не изменили своих позиций.

Переговоры в Кремле

Во время встречи с Уиткоффом и Кушнером Путин заявил, что Россия не согласится на присутствие иностранных войск в Украине. Также он попросил американских представителей передать благодарность Дональду Трампу за организацию переговоров между Украиной и Россией.

Во встрече с американской делегацией приняли участие помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, а также Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию во время переговоров с представителями Украины в Абу-Даби.

После завершения встречи Виткофф и Кушнер покинули Москву. Следующим пунктом их маршрута стал Дублин, где находится президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что американские представители встретятся с ним в четверг.

"Европейцы присоединятся к следующему раунду переговоров по Украине", – сказал Виткофф журналистам перед отъездом из Москвы.

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В то же время Юрий Ушаков заявил, что Россия готова немедленно начать работу с европейскими странами над согласованием новой долгосрочной архитектуры безопасности.

Позиция Москвы

Отдельной темой переговоров остаются территориальные вопросы. Путин заявил американским представителям, что Россия признает только одну линию разграничения – государственную границу. Он также раскритиковал предложенную Украиной идею так называемых серых зон, отметив, что вокруг них быстро будут возникать споры.

В то же время Джаред Кушнер ранее сообщал, что в ходе переговоров стороны обсуждают возможности продвижения по отдельным вопросам. По его словам, встреча с Путиным должна была помочь добиться большего прогресса по темам, которые уже рассматривались ранее.

Главные истории дня

Одним из направлений, где стороны обсуждают возможные договоренности, остается обмен пленными. Зеленский сообщил, что он может охватить до 1200 украинских военных и гражданских, которые находятся в российском плену.

Проблемы со Starshield

Тем временем в четверг Владимир Зеленский сообщил о существенных перебоях в работе спутниковой системы Starshield на протяжении нескольких дней. По его словам, украинские военные фиксировали проблемы как на линии фронта, так и на временно оккупированных территориях.

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Украина использует терминалы Starlink и спутниковую сеть компании SpaceX для обеспечения высокоскоростного интернета на передовых позициях. Однако у системы есть ограничения: связь прекращается, если терминал движется со скоростью более 161 км/ч.

Это затрудняет использование спутниковой связи для перехвата скоростных российских реактивных беспилотников.

"Мы пытаемся получить подробности от американской стороны, но пока знаем очень мало", – сказал Зеленский в Дублине.

Он также отметил, что решения американской стороны, которые фактически ограничивают возможности использования системы на украинской территории, вызывают вопросы о дальнейшем развитии ситуации.

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Это не первый подобный случай. В прошлом месяце Украина уже сообщала об ограничениях в работе Starlink. Тогда Зеленский обвинял Илона Маска и Дональда Трампа в том, что они могли распорядиться ограничить работу спутникового интернета, чтобы заставить Киев пойти на уступки в переговорах.

Трамп отрицал, что приказывал вводить ограничения скорости работы Starlink, однако критиковал Зеленского. Маск, со своей стороны, обвинял Украину в нарушении условий использования системы из-за применения ее для ударов беспилотниками по российским целям. Ограничения отменили 24 октября.

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Европа в переговорах

Вопрос участия европейских стран в мирном процессе также остается открытым. Зеленский призвал партнеров определиться с представителем Европы, который присоединится к переговорам с Россией.

По его словам, это решение нужно принять уже в ноябре. Президент Украины подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах на равных условиях, а не оставаться в стороне.

Зеленский также выразил надежду, что при участии всех сторон переговоры смогут продемонстрировать прогресс в начале 2027 года.

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В то же время европейские страны до сих пор не согласовали, кто именно будет представлять регион. Германия, Франция и Великобритания периодически брали на себя ведущую роль в дипломатических контактах. Лидеры Норвегии и Финляндии недавно создали собственный канал прямой связи с Путиным, а президент Европейского совета Антониу Кошта также зондировал возможность контактов с Москвой от имени ЕС.

Дальнейшие встречи

Война России против Украины должна стать одной из главных тем саммита Европейского политического сообщества, который проходит в четверг. В мероприятии участвуют более 50 лидеров европейских стран и других государств.

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По информации Bloomberg, Путин и Трамп также планируют обсудить урегулирование войны во время двусторонней встречи на следующей неделе на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Тем временем боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта. Россия усилила ракетные и дроновые атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, логистику и предприятия. Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в глубине территории РФ.

Отдельным вопросом для европейских партнеров остается финансирование Украины в 2027 году и далее. Страны ЕС рассматривают возможность совместного привлечения займов по аналогии с кредитом на 90 млрд евро, который должен покрыть военные и финансовые потребности Украины в 2026–2027 годах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как диктатор Путин сделал циничное заявление об Украине и заговорил о "гуманитарной миссии" в Константиновке по примеру Олешек.