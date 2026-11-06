''Военные на фронте против выборов'': Зеленский допустил введение онлайн-голосования

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может рассмотреть проведение выборов в онлайн-формате. В то же время он подчеркнул, что во время полномасштабной войны организовать голосование будет сложно, поскольку миллионы военнослужащих находятся на фронте и не имеют возможности принять в нем участие.

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Об этом глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF. Зеленский объяснил, что проведение выборов без возможности голосования для военных было бы несправедливым, а для организации онлайн-формата Верховной Раде придется разработать соответствующие решения.

Военные должны голосовать

Зеленский отметил, что в случае проведения выборов значительная часть украинцев не сможет проголосовать. Прежде всего речь идет о военнослужащих, которые сейчас защищают страну на передовой.

"Вооруженные силы находятся на фронте, они также против выборов, поскольку не имеют возможности проголосовать. Разве это справедливо? Миллионы людей находятся в окопах, и технически это невозможно организовать", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что именно военные прежде всего должны иметь возможность выбирать главу государства, ведь они сохранили независимость Украины и продолжают ее защищать.

По словам Зеленского, все профессии важны, однако во время войны особое значение имеет служба военнослужащих, которые рискуют собственной жизнью.

"Но во время войны профессия солдата – самая важная профессия, потому что солдаты рискуют своей жизнью. И проводить выборы, на которых солдаты не смогут проголосовать, – это несправедливо. Это на сто процентов несправедливо", – заявил он.

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В то же время Зеленский не исключил, что Украина может рассмотреть возможность проведения выборов через интернет.

"Это возможно, но тогда парламенту придется искать и находить решение", – отметил глава государства.

Таким образом, вопрос онлайн-голосования остается одним из вариантов, который могут рассматривать при обсуждении организации выборов в условиях военного положения.

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Позиция парламента

Ранее OBOZ.UA сообщал, как председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что провести выборы через приложение "Дія" сейчас невозможно. По его словам, у такого формата есть ряд проблемных моментов, в том числе тех, которые уже возникали во время голосования в сервисе за участников "Евровидения".

Кроме того, Верховная Рада работает над законодательством, которое должно определить возможность проведения выборов в Украине во время войны. Однако Стефанчук подчеркивал, что организовать их в нынешних условиях абсолютно невозможно.