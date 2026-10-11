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"Война вошла в новую, более мрачную фазу": в ЕС поддержали призыв Украины к энергетическому перемирию

Дарья ДуроваДарья Дурова
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"Война вошла в новую, более мрачную фазу": в ЕС поддержали призыв Украины к энергетическому перемирию
Урсула фон дер Ляйен во время одного из визитов в Украину. Архивное фото

В Европейской комиссии "полностью поддерживают" призыв президента Украины Владимира Зеленского к так называемому энергетическому перемирию, которое предусматривает прекращение обстрелов объектов энергетики и продовольственной инфраструктуры. В то же время ЕС уже на этой неделе поможет укрепить украинскую противовоздушную оборону.

Киеву предоставят дополнительное финансирование для беспилотников-перехватчиков и ракет. Об этом 11 октября после телефонного разговора с Зеленским заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Политик отметила, что частичное прекращение огня защитило бы не только энергетику двух стран, но и "глобальные поставки продовольствия".

"Война вступила в новую, более мрачную фазу. Россия пробуксовывает на поле боя и наносит удары по гражданскому населению далеко за линией фронта", – подчеркнула фон дер Ляйен.

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Она выразила солидарность с украинским народом. "И я заверила в полной поддержке президента Зеленского, который возглавляет борьбу за свободу своего народа", – добавила глава ЕК.

На этой неделе вопрос об Украине станет центральным в повестке дня заседания Европейского совета. Европейцы обсудят потребности в финансировании на следующий год и пути мобилизации новой международной поддержки.

Кроме того, Евросоюз планирует открыть еще два переговорных кластера о будущем присоединении Украины к ЕС, что свидетельствует о "реальном прогрессе" евроинтеграции, отметила фон дер Ляйен.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что перемирие вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", – заверял лидер Белого дома.

– Владимир Зеленский в комментарии Axios заявил, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если на него согласится Москва.

– Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент сказал, что "ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на то, что РФ будет соблюдать соглашение.

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