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Вице-президент Европарламента прекратила голодовку после договоренностей о гуманитарной разблокировке Олешек

Катя ПомазанКатя Помазан
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Вице-президент Европарламента прекратила голодовку после договоренностей о гуманитарной разблокировке Олешек
Пина Пичерно вместе с Дмитрием Лубинцом. Источник: Telegram-канал омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно прекратила голодовку, которой привлекала внимание к гуманитарному кризису в временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Решение приняли после разговора с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который проинформировал ее о прогрессе в достижении договоренностей о помощи местным жителям.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. Также он призвал Пину Пичерно прекратить голодовку.

Ведь она стала представлять серьезную угрозу для ее жизни и здоровья.

В то же время украинская сторона достигла важного прогресса в вопросе гуманитарного обеспечения Олешек.

Сейчас договоренности предусматривают локальное прекращение огня, которому содействовала первая леди США Мелания Трамп. Это должно создать условия для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из города.

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В частности, планируется разминировать дорогу к Олешкам, доставить местным жителям продукты питания, воду и медикаменты, а также передать необходимое техническое оборудование для больницы. Отдельным пунктом договоренностей является обеспечение безопасного и беспрепятственного передвижения гражданских лиц.

"Защита человеческой жизни и обеспечение доступа к гуманитарной помощи для жителей Олешек остаются нашими главными приоритетами", – подчеркнул омбудсмен.

Он также заверил Пину Пичерно, что будет регулярно информировать ее о развитии ситуации и выполнении достигнутых договоренностей. Лубинец поблагодарил вице-президента Европарламента за поддержку украинцев, которые остаются на временно оккупированных территориях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках на Херсонщине. Она требует немедленного гуманитарного перемирия.

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РоссияУкраинаОлешкиголодголодовка
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